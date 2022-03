Jelek, hogy baj van a hasnyálmiriggyel

A hasnyálmirigy egy 15-20 centiméter hosszú szerv, amely a hasunk felső-középső részén helyezkedik el, a gyomor mögött. Különlegessége, hogy egyszerre belső és külső elválasztású mirigyként is funkcionál: külső elválasztásúként egyrészt emésztőnedveket termel, amelyeket a vékonybélbe juttat. Belső elválasztásúként pedig fontos hormonokat - inzulint, glukagont és szomatosztatint - választ ki, amelyek egyenesen a véráramba kerülnek. Az emésztési folyamatok összehangolásában kulcsszerepe van, hiszen ebben a szervben választódnak ki a zsírok, a szénhidrátok és a cukrok lebontásáért felelős enzimek. Az inzulin, illetve más fontos hormonok kiválasztása miatt pedig az endokrin funkciók működését is befolyásolja.

Mivel egy nagyon fontos szerepet betöltő szervről van szó, betegségére testszerte különböző tünetek hívhatják fel a figyelmet. Kevés a kimondottan specifikus tünet, ezért ha az alábbiakat tapasztaljuk, mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost, aki diagnosztizálhatja a betegséget és a megfelelő kezelés kiválasztásában is segíthet.

A hasnyálmirigy betegségének jelei

A hasnyálmirigy leggyakoribb megbetegedése a gyulladás, amely lehet akut vagy krónikus. A betegség akut formáját sok esetbenepekővagy túlevés okozza. Hogyha az epekő elzárja az epevezeték hasnyálmiriggyel közös szakaszát, akkor a hasnyálmirigy váladéka sem tud megfelelő módon ürülni, amely súlyos állapotot eredményezhet. Az akut betegség többnyire heves felhasi fájdalommal jár, ami enyhül, ha a beteg előrehajol. Sok esetben hányinger és magaslázis kíséri a tüneteket.

A hasnyálmirigy akut gyulladása többnyire heves felhasi fájdalommal jár. Fotó: Getty Images

Mivel a hasnyálmirigy enzimjei segítenek a zsírok lebontásában és a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában, a szerv megbetegedése esetén többféle emésztőrendszeri panasz is jelentkezhet. A le nem bontott zsírok hatására a székletet olajos réteg veszi körül, színe világosabb lesz és a szaga is eltér a megszokottól. Szintén a hasnyálmirigy abnormális működésére utal, ha a kelleténél jobban megvisel minket a megterhelő, zsíros ételek fogyasztása: a betegeknél sok esetben hányinger jelentkezik amiatt, hogy a nehéz fogásokat nem tudják megfelelően megemészteni.

Az akut gyulladás sok esetben magától is elmúlik, a gyógyulást pedig segíti az alkoholmegvonás, illetve a könnyű, zsírszegény diéta is. A patikák polcain vény nélkül elérhetőek továbbá olyan készítmények is, amelyek segítik a táplálék mielőbbi emésztését és a fehérjék, zsírok és szénhidrátok lebontását. Ha a tünetek hátterében túlevés áll, mindenképp érdemes ezeket a gyógyszereket is bevetni, amelyek az emésztőrendszer tehermentesítésével gyors enyhülést hozhatnak.

A krónikus gyulladás komoly bajt okozhat

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás hátterében a legtöbb esetben a túlzott alkoholfogyasztás áll, de ritkább esetben autoimmun betegségek, fertőzések vagy egyéb, genetikai eredetű okok hatására fejlődik ki. Ez az állapot már a hasnyálmirigy szövetének visszafordíthatatlan pusztulásával jár, amit súlyvesztés és puffadás is gyakran kísér. Súlyos esetben a hashártya lemezei közé kiszivárgó hasnyál okozhat hashártyagyulladást, sőt sokkos állapotot is. Az inzulintermelés zavarai miatt sok esetben 2-es típusú cukorbetegség is kialakul a betegnél.

A kezelés célja ez esetben is a tünetek enyhítése, a szövődmények kezelése, illetve a kiváltó okok (például alkoholfogyasztás) megszüntetése. A gyógyulásban kulcsszerepe van a megfelelő életmód kialakításának, elsősorban a hasnyálmirigyet kímélő, az epekövesség valószínűségét csökkentő étrendre van szükség, a zsírok bevitelét pedig a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Szintén kerülni kell a káros szenvedélyeket, elsősorban az alkoholfogyasztás mérséklésére van szükség. Bizonyos betegeknél az emésztőenzimek gyógyszeres pótlása is indokolt, erről a kezelőorvos dönthet a beteg egészségi állapotának ismeretében.

Érdemes még a tünetek enyhülése esetén is konzultálni egy belgyógyász szakorvossal, hiszen a gyulladás sok esetben más, komoly betegség kísérője lehet, amelyre a vizsgálatok során derülhet fény.