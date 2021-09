Italok, amelyek segítik a vaspótlást

Ha a vaspótlás kerül szóba, a legtöbb embernek azonnal az étkezés, esetleg valamilyen táplálékkiegészítő fogyasztása juthat az eszébe. Pedig a vitaminok és ásványi anyagok felszívódása szempontjából egyáltalán nem mindegy az sem, hogy mit iszunk. A Conversation cikke összegyűjtötte azokat az italokat, amiket érdemes fogyasztani, vagy éppen elkerülni, ha vashiányosak vagyunk.

Tünetek, amelyek vashiányra utalnak Az emberek jelentős része nem is gondol rá, hogy a vashiány akár őket is érintheti, dacára annak, hogy egy világszerte rendkívül elterjedt problémáról van szó.

Vashiány akkor alakul ki, amikor a szervezetbe nem kerül elegendő mennyiségű ásványi vas, vagy felszívódási zavarok következtében a bekerült vas nem megfelelő mértékben hasznosul. Fokozott vasszükséglet miatt is kialakulhat a szervezetben hiány, például nőknél amenstruációvagy a terhesség ideje alatt. A rendszeres vasbevitel ezért kulcsfontosságú, amelynek alapja a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás. Legnagyobb arányban húsfélék fogyasztásával pótolhatjuk, és bár több növényben is megtalálható (például a gabonában, a babban és a dióban), ezekből jóval kevesebb hasznosul a szervezetünkben. A bevitt ételek mellett azonban bizonyos italok is segíthetik, illetve gátolhatják a vas felszívódását.

Igyunk gyümölcslevet, de kerüljük a kávét

A C-vitamint tartalmazó italok (például a narancs-, paradicsom- vagy grapefruitlé) fogyasztása étkezés közben növelheti a vas felszívódásának mértékét. Akik tehát vashiánnyal küzdenek, érdemes az ebédjük mellé elfogyasztani egy pohár frissen facsart gyümölcslevet is.

A gyümölcslé fogyasztása a vas felszívódását is segítheti. Fotó: Getty Images

Nem javasolt azonban a tea fogyasztása, a benne lévő bioaktív vegyület, a tannin ugyanis gátolja a vas felszívódását. Sajnos tanninokat tartalmaz a kávé is, így vashiány esetén ennek az italnak a fogyasztását is érdemes lecsökkentenünk. Ráadásul a kávéban lévő másik anyag, a klorogénsav is fontos gátlója a vas felszívódásának.

Sokáig a tejről is azt gondolták, hogy gátolhatja a vas felszívódását, komolyabb kutatási eredmények azonban ezidáig ezt nem támasztották alá. Viszont a növényi alapú tejekben található fitinsav szintén negatív hatással lehet a vaspótlásra, így érdemes ezek bevitelét is csökkenteniük az érintetteknek.

Meglepő módon azonban bizonyos alkoholos italok éppen hogy segíthetik a vas felszívódását, ilyen például a sör. Hogyha viszont a borokat kedveljük, és vashiánnyal küzdünk, javasolt a fehérek közül választani, a vörösbor ugyanis nagyobb arányban tartalmaz tannint és más polifenolt, amelyek szintén megnehezítik az ásványi anyag hasznosulását.