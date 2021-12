Ezt jelzi, ha feketén isszuk a kávét

Egy friss kutatás szerint azokban az emberekben, akik feketén fogyasztják a kávéjukat, nagyobb arányban van jelen egy olyan genetikai variáns, amely a koffein gyorsabb feldolgozásához járul hozzá. Ugyanez a genetikai variáns megtalálható azoknál az embereknél is, akik a keserűbb étcsokoládét részesítik előnyben a tejcsokoládé helyett - olvasható a Medical Xpress cikkében.

Van, akit elálmosít a koffein Nagyon sok ember napi szinten kávézik annak érdekében, hogy könnyebben magához térjen reggel, és hogy napközben is éberebb maradjon. A koffein a legszélesebb körben fogyasztott stimuláns a világon - azonban nem mindenkire hat egyformán.

A keserű ízt az éberséggel társítja a szervezet

A génvariáns nincs hatással arra, hogyan érzékeljük a kávé ízét, tehát az érintettek nem azért isszák azt nagyobb arányban feketén, mert jobban tolerálják a keserű ízt. Marilyn Cornelis, a Northwestern Medicine kutatója (aki egyben a tanulmány vezető szerzője) azt írta, a génvariánsnak köszönhetően ezeknek az embereknek a szervezetében gyorsabban hasznosulhat a koffein, ami miatt a stimuláló hatás is hamarabb elillan. Emiatt napközben több kávét is isznak az átlagosnál, az agyukban pedig összekapcsolódik a keserű íz érzete az éberség hatásával. Ezt a keserű ízt akarják minél intenzívebben érezni, így mind a cukrot, mind pedig a tejet elhagyják az italból.

Genetikai okok húzódhatnak amögött, ha feketén szeretjük a kávét. Fotó: Getty Images

A kutató szerint ezek az emberek tudat alatt is társítják a keserű íz érzetét az éberséggel, emiatt pedig a keserűbb étcsokoládét is szívesebben fogyasztják. Kis mennyiségben egyébként az étcsokoládé is tartalmaz koffeint, de túlnyomórészt teobromint, ami a koffeinnel rokon vegyületet és szintén stimuláló hatással bír.

Ennek persze az egészségünkre is hatása van, hiszen az édes ízek kedvelői rengeteg cukrot juttatnak a szervezetükbe napi több adag kávéval. A népszerű fekete ital ízesítés nélkül fogyasztva, illetve az étcsokoládé is bizonyítottan csökkenti bizonyos betegségek kockázatát. Mérsékelt kávéfogyasztás mellett alacsonyabb a Parkinson-kór, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a 2-es típusú cukorbetegség és számos rák kockázata. Bizonyos kutatások arra is utalnak, hogy az étcsokoládé csökkentheti a szívbetegségek kockázatát.

Persze fontos hangsúlyozni, hogy csupán ezekkel az élelmiszerekkel nem védhetőek ki teljesen a fent említett megbetegedések, inkább bizonyos mértékű szerepet játszhatnak a prevencióban. A kávéfogyasztás pozitív hatásai pedig csak a mérsékelt, vagyis napi maximum 2-3 csészényi mennyiség mellett érvényesülnek - ha túl sokat fogyasztunk belőle, azzal inkább ártunk az egészségünknek.