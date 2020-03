Ételek, amelyek fokozzák a székrekedést

Tejtermékek

Ez valójában inkább a laktózintoleranciával küzdőkre igaz, akiknek a szervezete nem képes megfelelően feldolgozni a tejcukrot. Esetükben a tejtermékek fogyasztása miatt nemcsak hasmenés, hanem székrekedés is visszatérően előfordulhat.

Olajban sült ételek

Mivel az olajos ételeknek általában igen alacsony a rosttartalma, lassíthatják a bélmozgást. Ráadásul a zsír megemésztése több időbe telik, mint például a gyümölcsöké vagy a zöldségeké. Ha tehát székletürítési nehézségeink vannak, ne együnk semmit, ami zsírban, olajban vagy vajban sült.

A zsíros, olajos ételek fogyasztása kerülendő székrekedés esetén

Fehér liszt

Mivel nagyon alacsony a rost- és a tápanyagtartalma, legyünk óvatosak a fehér liszttel, -pontosabban az abból készült termékekkel. Ha ugyanis a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék ellenében túlsúlyba kerül az étrendünkben, akkor nemcsak hízni fogunk, hanem jó eséllyel székrekedésünk is lesz.

Tea

Biztosan sokakat meglep, de a teában, különösen a fekete teákban található tannin miatt keményebb lehet a székletünk. A teában emellett koffein is van, amely enyhén dehidratál, tehát a székletből is folyadékot von el. Egy kevés akár még segíthet is, hogy beinduljanak a bélmozgások, a túl sok koffeinnel azonban éppen ellenkező hatást érhetünk el.

Banán

Bár a banánban sok a rost és a szénhidrát, székletfogóként is működhet. Különösen igaz ez akkor, ha a gyümölcs még nem eléggé érett - ilyen állapotban székrekedésre hajlamosak semmiképpen se fogyasszák.

Forrás: prevention.com