6 egészséges élelmiszer-alapanyag otthonra

Egy gyors, tápláló étel elkészítéséhez nem árt a jól felszerelt konyha. Azegészséges ételektöbbségét azonban néhány napon belül fel kell használni, emiatt gyorsan kiürülhetnek készleteink. Az alábbiakban - a Healthline cikke alapján - néhány tippet adunk, hogy milyen tartós és egészséges alapanyagokat tároljunk a kamrában és a hűtőben, amelyek segítségével bármikor könnyen elkészíthetjük kedvenc ételeinket és harapnivalóinkat.

Karácsony környékén sem árt egészségesen táplálkozni. Fotó: Getty Images

Bab és lencse

A bab és a lencse a legegészségesebb élelmiszerek közé tartozik. A szárított és konzerv bab, illetve lencse hosszú ideig eltartható, így a legjobb nem romlandó élelmiszerek között említhető. A babkonzerv szobahőmérsékleten 2-5 évig tárolható a kamrában, míg a szárított bab tíz vagy több évig is eláll. A szárított babnak azért ilyen hosszú az eltarthatósága, mert hiányzik belőle a mikrobák növekedéséhez szükséges nedvesség. Amellett, hogy jól tárolható konzerv és szárított formában, rendkívül tápláló is. Rengeteg tápanyagot tartalmaz, beleértve a rostokat, magnéziumot, B-vitaminokat és vasat.

Diófélék és magvak

A diófélék és magvak igazi tápanyagbombák, amelyek egészséges zsírokat, fehérjét, rostot, valamint számos vitamint és ásványi anyagot biztosítanak. Típustól függően szobahőmérsékleten 1-4 hónapig tarthatók. Számos ételhez felhasználhatók, beleértve a zabpelyhet, a joghurtot, a salátákat. Vaj vagy olaj formájában kiválóan kiegészítik a turmixokat, szószokhoz is adhatók, de gyümölcsökre vagy zöldségekre is kenhetők-önthetők. A nem feldolgozott, természetes diófélék és magvak természetesen egészségesebbek, mint előrecsomagolt formájuk, amely jellemzően hozzáadott olajokat és cukrot is tartalmaz.

h i r d e t é s

Gabonafélék

A gabonaalapú ételek sokoldalúságuk és kényelmük miatt jelentenek nagyszerű választást. Típustól függően a tönköly, a barna rizs, a bulgur, a zab és a quinoa is biztonságosan tárolhatókszobahőmérsékleten hónapokig vagy akár évekig. Nagy tételben vásárolva gazdaságosabban is lehet belőlük egészséges ételeket készíteni. Ráadásul ezek a gabonák kiváló rost- és mikrotápanyag-források. A bennük található B-vitamin, mangán és magnézium fogyasztása csökkentheti egyes szívbetegségek és rákos megbetegedések kockázatát.

Fagyasztott gyümölcs és zöldség

A friss gyümölcs és zöldség gyorsan romlandó élelmiszer. Fagyasztott formában ugyanakkor hónapokig eláll. Táplálkozási szempontból a fagyasztott gyümölcsök és zöldségek tápértéke nem csökken a modern fagyasztási eljárásokkal, így egészséges és kényelmes alternatívát jelentenek télen is. A fagyasztott zöldségeket szinte mindenhez fel lehet használni, például levesekhez, húsételekhez, turmixokhoz. A fagyasztott gyümölcsök természetes édességet adnak a zabpehelyhez, turmixokhoz, pékárukhoz és joghurtos ételekhez.

Méz és méz

A méz a lehető legtermészetesebb édesítőszerek egyike, ráadásul egyedülálló egészségügyi hatásokkal bír. A természetes, nem hamisított méz kiváló immunerősítő, baktériumölő, gyulladásgátló hatású. Négyötöd részben glükózból és fruktózból áll, de tele van kulcsfontosságú vitaminokkal is: kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium,cinkés kis mennyiségben B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, C-vitamin. A sötétebb mézek (pl. fenyő, pitypang) gazdagabbak ásványi elemekben, vasban, rézben és mangánban. A méz sokáig tartható a kamrában vagy szobahőmérsékleten. Édes vagy sós ételek ízének és mélységének növelésére használható. Húsokhoz, halakhoz adagolva is pompás.

Fagyasztott hal és baromfi

Míg a friss hal és baromfi gyorsan romlandó, fagyasztott formában sokkal tovább eltarthatók. Például a csirke akár egy évig is eláll fagyasztva , míg a halak, mint például az afrikai harcsa, a lazac, a tőkehal, akár 5 hónapig is tárolhatók a fagyasztóban. A fagyasztott baromfi és hal fogyasztása fontos tápanyagforrás, utóbbi az omega-3 zsírsavak miatt. Ha egyszer egy héten halat eszünk ebédre vagy vacsorára, jelentős mértékben fedezhetjük által az omega-3-szükségletünket. Így a kiegyensúlyozottan táplálkozó, egészséges embernek nem kell étrend-kiegészítőket sem szednie.