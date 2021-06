Bár a nyaralás kifejezés már a nevében is a legforróbb évszakhoz kötődik, hosszabb-rövidebb utazást tulajdonképpen az év bármelyik hónapjában megejthetünk: egyesek a hideg, míg mások a nagy meleg elől húzódnának a népszerű turisztikai célpontok egyikébe. Bár a sok élmény feltölt és új erőt ad a hétköznapokhoz, az utazás szervezetünk működésére nem feltétlenül van pozitív hatással.

Hogyan hat az utazás az anyagcserénkre? Fotó: iStock

Testünkben rengeteg baktérium él, ezek legtöbbje pedig a szervezet működéséhez elengedhetetlen munkát végez. Az emésztőrendszerünkben lévő mikroorganizmusok nemcsak az ételek megemésztésében segítenek, hanem abban is, hogy fizikailag és mentálisan is megfelelő állapotban legyünk. Bizonyos külső tényezők azonban befolyásolhatják az arányukat, felborítva ezáltal emésztésünk egyensúlyát. Nemcsak az elfogyasztott ételek, hanem például a napi rutin megváltozása, illetve a stressz is hatással lehet egészségünkre, így a levegőváltozás egyáltalán nem biztos, hogy az anyagcserénknek is jót tesz.

Székelési zavarok jelentkezhetnek

A nyaralás alatt jelentkező székelési problémák sokak kikapcsolódását ronthatták már el. Az utazással járó pozitív (egy új hely megismerése, új dolgok kipróbálása) és negatív (ismeretlen nyelv, szervezési gondok) izgalmak, élmények a szervezetben beindítják az úgynevezett "harcolj vagy menekülj" reakciót, melynek hatására az emésztés lelassul, az ahhoz szükséges vér egy részét ugyanis a szervezet átirányítja a végtagokba a nagyobb terhelhetőség érdekében. Ez a válaszreakció őseinket sok szorult helyzetből menthette ki, a mindennapos stressztől érintett modern embernél azonban számos kellemetlenséget kiválthat.

A hosszabb utazással járó jetlag miatt a szervezet biológiai órája felborul, az étrendünk mellett pedig az étkezések időpontja is megváltozik. Az is előfordulhat, hogy a rengeteg program miatt egyszerűen nem jut eszünkbe inni, így a szervezetünk kiszárad, ami miatt a széklet megkeményedik, ürítése pedig fájdalmassá válik, vagy akár székrekedés is kialakulhat. Fontos ezért, hogy a nyaralás ideje alatt is fogyasszunk egészséges, rostban gazdag ételeket, és igyunk sok vizet. Enyhíthetik a panaszokat a patikákban kapható székletlágyító készítmények is - érdemes ezekből is magunknál tartani egy dobozzal, ha hosszabb nyaralásra indulunk.

A túlevés és a szervezetnek idegen, egzotikus ételek fogyasztása miatt sok utazó gyomorhuruttal is küszködhet. A betegség a gyomornyálkahártya heveny gyulladásával jár, vezető tünetként rendszerint hányás, gyomorégés, bűzös lehelet és hasmenés jelentkezik. Ez esetben a savlekötők, valamint a gyomornyálkahártya ellenállásának növelésére használható bevonószerek jelenthetnek megoldást, illetve néhány napig érdemes kímélő, diétás étrendre átállni.