Evés előtt igyunk egy pohár vizet?

Napi folyadékszükséglet

A napi folyadékszükséglet sok mindentől függ: az életkortól, az életmódtól, a táplálkozási szokásoktól, az évszaktól, az éghajlattól, a különböző betegségektől, vagy olyan életszakaszoktól, mint például nőknél a gyermekvárás és a szoptatási időszak. A megfelelő - felnőttek esetén nagyjából napi 2-3 liter - folyadékszükséglet a kiegyensúlyozottanyagcsererésze, hiszen mindent, amit elfogyasztunk, a szervezetünknek fel kell dolgoznia, a feleslegnek pedig időben ki kell ürülnie. A kelleténél kevesebb mennyiségű víz nemcsak a tápanyagok szállítását és felszívódását nehezíti meg, hanem a salakanyagok kiürülését is, amit többek között kemény, nehezen üríthető széklethez is vezethet.

Mi számít folyadéknak?

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy nemcsak a különböző italok, hanem a gyümölcsökben, zöldségekben, levesekben, főzelékekben, tejtermékekben vagy akár a fagyalaltban található folyadék is beleszámít a napi bevitt mennyiségbe. Fontos tudni továbbá azt is, hogy például, ha több rostot eszünk, akkor növelni kell a folyadékbevitelt is, akárcsak nagyobb fizikai igénybevétel esetén, vagy kávéfogyasztást követően, hiszen a koffeintartalmú italok a vízhajtó hatásuk miatt csökkentik a szervezet folyadéktartalmát.

Javasolt az étkezések előtt fél órával elfogyasztani egy pohár vizet. Fotó: iStock

Elegendő víz - megfelelő emésztés

Érdemes tudatosan törekedni az ivási szokásaink kialakítására, azaz a kiegyensúlyozott folyadékfogyasztásra. Teljes szükségletünket nagyjából egyenlően osszuk el a nap folyamán, valamint figyeljünk a folyékony és szilárd táplálékok arányára is. Ha szeretnénk az emésztésünket még inkább elősegíteni, javasolt az étkezések előtt fél órával elfogyasztani egy pohár vizet. A gyomor teltsége ugyanis serkenti a vastagbél mozgását, fokozza az emésztési folyamatot és segít hatékonyabban megszabadulni a salakanyagoktól is. Ráadásul az étkezés előtt elfogyasztott víz növeli a teltségérzetet, ami csökkenti az ételfogyasztás mennyiségét, így az optimális testsúly elérésében és megtartásában is segítséget jelenthet.

Kevés folyadék - nehéz ürítés

Ahhoz, hogy a bevitt tápanyagok megerőltetés nélkül, könnyedén tudjanak áthaladni az emésztőrendszeren, elegendő mennyiségű folyadékra van szükség. Nem meglepő tehát, hogy a száraz, kemény, fájdalmasan üríthető széklet egyik fő oka - a rendszertelen, mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás mellett - a szükségesnél kevesebb folyadékbevitel.

Bár a könnyebb ürítés elősegítése érdekében elengedhetetlen a kiegyensúlyozott folyadék - elsősorban víz - fogyasztás, emellett a segítségünkre lehetnek különböző biztonságosan alkalmazható székletlágyító szerek is. Ilyenek például a nagy vízmegkötő képességgel rendelkező, makrogol tartalmú ozmotikus hashajtó szerek, amelyekkel hosszú távon elkerülhetjük a kemény széklettel járó fájdalmas tüneteket. Ezek a készítmények a szervezeten áthaladva megnövelik a víz mennyiségét a vastagbélben, hogy a széklettartalmat meglágyítva könnyítsék meg annak kiürülését.