Diéta hasmenés idejére

Gyakran, kis mennyiségeket elkortyolgatva biztosítsuk a napi akár 3 liter folyadékot is. Hogy a veszített elektrolitokat is utánpótoljuk, fogyasszunk teákat (híg feketetea, gyümölcstea, gyógytea), szűrt és ásványvízzel hígított gyümölcs-és zöldségleveket, zöldség erőlevest. Kisgyerekeknek (de felnőtteknek is) kiválóan alkalmazható a természetes hasfogó hatású rizsnyák-sárgarépa bébi ital.