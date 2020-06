Indokolatlan fáradtság jelezheti a szívrohamot

Kimutatások szerint a nők kisebb valószínűséggel élik túl első szívrohamukat, mint a férfiak. Ennek jelentős részben az lehet az oka, hogy eltérnek a szívroham tünetei a nemek között. Nagyobb a valószínűsége a csendes szívrohamnak a nőknél, de az is előfordul, hogy náluk kevésbé ismert tünetek figyelmeztetnek csupán a problémára. A női szervezet egyes biológia folyamatai fokozhatják a szívroham kockázatát, ráadásul vannak olyan kifejezetten női betegségek is, amelyek ugyancsak növelik a veszélyt, mint például a policisztás ovárium szindróma (PCOS).

A nők már hetekkel a szívroham bekövetkezte előtt tapasztalják a tüneteket. Fotó: Getty Images

A nők szívrohamtünetei

Sokak arra számítanak, hogy a szívroham hirtelen áll be. Ám kutatások azt mutatják, hogy a nők már hetekkel a szívroham bekövetkezte előtt tapasztalják a tüneteket. Egy 2003-ban publikált tanulmány több mint félezer olyan nő vizsgálatáról ír, akik szívrohamot szenvedtek el. Ezen nők 80 százaléka a betegség fellépése előtt négy héttel már legalább egy tünetet tapasztalt. A tünetek állandósulhatnak, de el is múlhatnak, továbbá az alvást is megzavarhatják. Fontos, hogy azok a nők, akik az alábbi panaszok bármelyikét tapasztalják magukon, azonnal forduljanak segítségért. A szívroham végzetes is lehet, függetlenül attól, hogy erősek vagy enyhék-e a figyelmeztető tünetek.

A szívroham 8 lehetséges tünete

1. Mellkasi fájdalom

Mind a nők, mind a férfiak körében a mellkasifájdalomvagy diszkomfortérzés a leggyakoribb szívrohamtünet.A következő jellemzőkel lehet leírni ezt a fájdalmat:

szorító érzés,

nyomás,

préselő érzés,

erős fájdalom.

Azonban a nők bármiféle mellkasi diszkomfortérzés nélkül is kaphatnak szívrohamot. A 2003-as kutatásban részt vevő nőknek csak a 29,7 százaléka érzett mellkasi fájdalmat a szívrohamot megelőző hetekben. Azonban a szívroham alatt már 57 százalékuknak volt mellkasfájdalma.

2. Erős, szokatlan kimerültség

Gyakran számolnak be szokatlan kimerültségről a szívroham előtti hetekben. A szívroham beállása előtt rendszeresen tapasztalnak erős fáradtságot. Ilyenkor még az egyszerű, nem kifejezetten fárasztó tevékenységek is teljes kimerültséghez vezetnek.

3. Gyengeség

A gyengeség vagy a bizonytalanság érzése a nőknél előforduló szívroham gyakori akut tünete. Ezzel a gyengeséggel vagy bizonytalanságérzéssel együtt jár:

a feszültség,

szédülés,

ájulás,

fejfájás.

4. Kapkodó légzés

Túlélés után! Azok, akik hónapokkal a szívroham után is követik a kardiológiai rehabilitációs program előírásait, az esetet követően nagy valószínűséggel még évekig élhetnek - állapították meg egy új kutatásban.

A fizikai fáradtság nélkül előforduló kapkodó vagy nehéz légzés szívproblémára utal, különösen akkor, ha kimerültségérzéssel vagy mellkasi fájdalommal párosul. Néhány nő arról számolt be, hogy akkor érezte, hogy kifogy a levegőből, ha lefeküdt, ám amikor felült, akkor ezek a tünetek enyhültek.

5. Izzadás

A látszólag ok nélküli túlzott izzadás a nőknél szintén gyakori tünete a szívinfarktusnak. A hideg és nyirkos érzés szintén gyakori tünete a szívbetegségeknek.

6. A felső test fájdalma

Ez nem célzott fájdalom, nem korlátozódik a felső test egyik konkrét izmára vagy ízületére. A következő területeket érintheti:

nyak,

állkapocs,

a hát felső része akár a karokkal együtt.

Ez a fájdalom hirtelen jelentkezik, egy területről indul ki, és elterjed az egész felső testen.

7. Alvászavar

A 2003-as kutatásban részt vevő nőknek csaknem a fele számolt be a szívroham bekövetkezte előtti hetekben alvásproblémáról. A következőalvászavarokfordulnak elő ilyenkor:

nehezen megy az elalvás,

szokatlan éberség az éjszaka folyamán,

fáradtságérzés elegendő alvásidő ellenére.

8. Gyomorproblémák

Néhány nő fájdalmat vagy nyomást érez a gyomrában a szívroham beállta előtt. Szívroham esetén a következő emésztési problémák is előfordulhatnak:

emésztési zavar,

hányinger,

hányás.

Ilyen tünetek jelentkezésekor hívjunk orvost és egyeztessünk a tennivalókról, hogy kiderüljön: szívbántalom vagy valami más áll a tünetek mögött!