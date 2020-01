Daganatot és szívbetegséget is kimutat ez a vizsgálat

Bár a szakértői ajánlások sokfélék, általában azt ajánlják, hogy a nők 40-50 éves koruk fölött legalább évente, de legfeljebb kétévente vegyenek részt mammográfiai vizsgálaton. Egy új kutatás eredményei azzal biztatják a kutatókat, hogy a szívbetegség elleni harcban is használják fel az elkészült felvételeket. Azon túl ugyanis, hogy a digitális mammográfia (ez a technológia alacsony dózisú röntgensugárral alkot képet és magas szintű számítástechnikát alkalmaz) segítségével észrevehetők azok a csomók, amelyek akár tumorok is lehetnek, feltárhatja az artériákban és a mellben lerakódott kalciumot is.

A nők hozzávetőlegesen 13 százalékának van ilyen kalciumlerakódása, amelyet mellartéria-kalcifikációnak hívnak (BAC). Az érintettek 10 százaléka a 40-es éveiben, körülbelül a fele pedig a 80-as éveiben jár.

Mammográfia mutathatja ki a szívroham, a stroke és más keringési rendszerrel kapcsolatos események kockázatát. Fotó: iStock

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a BAC jelenléte jelzi a szívroham, a stroke és más keringési rendszerrel kapcsolatos események emeltszintű kockázatát. A kutatások már kezdik feltárni, hogy kapcsolat van a mellartéria és a szívkoszorúér kalcifikációja között, ez egy olyan megalapozott mérés, amely jól előrejelzi a keringési betegségek kockázatát. "A mammográfiával esélyünk van egyszerre csökkenteni a nők két vezető halálokának, a mellráknak és a szívbetegségnek a kockázatát" - mondta dr. Quan Minh Bui, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem (UCSD) kardiológiai vezető kutatója. "Hisszük, hogy igaz az a mondás, hogy egy kép felér ezer szóval is, hiszen ahogy észrevesszük a beteg mellartériáiban a kalciumlerakódást, arra ösztönözzük a pácienseket, hogy végeztessenek további vizsgálatokat."

A kutatásban 2006 és 2016 között 278 középkorú és annál idősebb olyan nő adatait vizsgálták meg, akiknek volt mammográfiai és szívkoszorúér-vizsgálata egy éven belül.

Novemberben az Amerikai Szív Társaság éves ülésszakán dr. Bui és az UCSD kutatócsoportja bemutatta az előzetes kutatási eredményeit, amely azt vizsgálja, hogy a BAC miként jelzi előre a már meglévő vagy a jövőben kialakuló szívelégtelenséget, azt az állapotot, amikor a szív meggyengül és már nem tud elég friss vért pumpálni.

A nők csaknem egyharmadának volt BAC-je és 7 százalékának volt szívelégtelensége. Miután az adatokat összhangba hozták az életkorra, a cukorbetegségre és a magas vérnyomásra vonatkozó adatokkal - ezek a szívelégtelenség legjelentősebb kockázati tényezői - azoknak a nőknek, akiknek a mellartériájában kalciumlerakódást mutattak ki, 2,2-szer nagyobb esélye volt arra, hogy szívelégtelensége alakuljon ki. A szívelégtelenség különös kihívás elé állítja a nőket, mondta dr. Erin Michos, a baltimore-i Johns Hopkins Orvosi Intézet női keringési rendszeri betegségekkel foglalkozó vezető kutatója.

Dr. Bui kutatócsoportja további mammogrammokat vizsgál meg, amelyek olyan nőktől származnak, akiknél artériás plakkosodással összefüggő keringési betegséget diagnosztizáltak, például szívkoszorúér-betegséget. Ezek az erőfeszítések segíthetnek beindítani a jövőben olyan kutatásokat, amelyek a mellartéria kalciumlerakódását és a szív egészségi állapotát folyamatosan nyomon követik - tette hozzá a vezető kutató.