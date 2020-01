Ez az 5 dolog hosszabbítja meg az életét

Ezeken az eredményeken túl a kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a plusz életévekből vajon mennyit tölthetünk el egészségesen, mentesen az általános krónikus betegségektől: szív- és érrendszeri betegségek, kettes típusú diabétesz és a rák nélkül.

A BMJ című folyóiratban frissen közzétett egyik tanulmányban arról számolnak be, hogy az egészséges életmód egyre több és több, valóban betegségtől mentes életévet eredményez. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az egészséges életmód öt elemét betartó nők az 50. életévük betöltése után várhatóan 10 további, betegségtől mentes évet élhetnek, míg a férfiak 8 további, egészségben eltöltött életévvel növelhetik meg az élettartamukat azokhoz a képest, akik nem élnek egészséges életet.

"Azért fontos figyelnünk az egészségben eltöltött életévekre, mert ezeknek több következménye is van, egyrészt javítják az általános életminőséget, másrészt pedig csökkentik az összesített egészségügyi kiadásokat" - mondta Dr. Frank Hu, a Harvard Egyetem T.H. Chan Közegészségügyi Intézet Táplálkozási tanszékének a vezetője, aki a tanulmány vezető szerzője. "Az élettartam növelése önmagában nem elegendő, mi az egészséges életéveket szeretnénk növelni, tehát hogy atöbb életév teljen el jelentősebb krónikus betegségektől és a miattuk kialakuló fogyatékosságok nélkül."

Annak érdekében, hogy megtalálják ezeket az összefüggéseket, a kutatók 111 ezer, az Egyesült Államokban élő, 30 és 75 év közötti személy egészségügyi adatait elemezték 1980-tól, majd 1986-tól két kutatási szakaszban. A résztvevők kérdőívet töltöttek ki az életmódbeli szokásaikról és az egészségi állapotukról 2014-ig minden második évben. A válaszok alapján minden résztvevőnek adtak egy "életmód" pontszámot 0-tól 5-ig, azok kaptak magasabb értéket, akik jobban betartották az egészséges életmódra vonatkozó ajánlásokat. A kutatók összevetették a pontszámokat azzal, hogy a páciensek mennyi ideig éltek szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség és rák nélkül.

Azok a nők, akik arról számoltak be, hogy az egészséges életmódra vonatkozó öt szokásból négyet vagy ötöt betartottak, átlagosan 34 egészségben eltöltött évet éltek az 50. életévük betöltése után, míg azok a nők, aki saját bevallásuk szerint egyik egészséges életszokást sem tartották be, csak átlagosan 24 egészséges életévet töltöttek el az 50. születésnapjuk után. A férfiak közül pedig azok, akik négy vagy öt egészséges életszokás betartásáról nyilatkoztak, átlagosan 31 betegségtől mentes évet éltek 50 éves koruk után, míg akik egyiket sem tartották be az öt szokásból, csak átlagosan 23 egészséges életévet töltöttek el az 50. életévük után.