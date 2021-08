Mutatjuk, milyen a nyugalmat árasztó lakás

A stressz ártalmas hatásairól már nagyon sok tanulmány született, az eredmények pedig arra intenek, hogy egészségünk megőrzése érdekében igyekezzünk kerülni a feszültséget, hiszen pusztítja a testünket és a lelkünket is. A stressz viszont része az életünknek, akár tetszik, akár nem. Kerülni tehát nem igazán tudjuk, ezért inkább a csökkentésre helyezzük a hangsúlyt. Ebben segíthetnek például az alábbi apró, de hasznos változások, amelyeket mindnyájan megtehetünk az otthonunk stresszmentesebbé tételéért. A protiger.com gyűjtéséből válogattunk.

A stresszt elkerülni nem, csökkenteni azonban lehet. Fotó: Getty Images

Az érzékek hatalma

Fontos, hogy a lakásunk mindig tiszta és rendezett legyen - ennek érdekében ne sajnáljuk reggel azt a pár percet, hogy beágyazzunk, vagy elpakoljunk az étkezőasztalról -, illetve az is lényeges, hogy megszabaduljunk a felesleges tárgyaktól, bútoroktól. A zsúfolt tér is feszültebbé tehet, akár észrevétlenül is. Az sem mindegy, milyen színűek a falak. Bár a merészebb árnyalatok csábítóak lehetnek, érdemes a nagyobb felületeken inkább visszafogott színekkel dolgozni.

Szintén számít, hogy milyen tapintású holmikkal vesszük körbe magunkat. Tegyünk egy puha szőnyeget az előszobába, cseréljük le kiváló minőségűre a fürdőszobai törölközőket, és ne sajnáljuk a pénzt legalább egy-két puha takaróra, plédre. Az illatokról se feledkezzünk meg: például a levendula illóolaj vagy fürdőolaj formájában is segíthet ellazulni.

Fény és természet

Az asztalunkon ezért legyen cserepes növény - részletek.

Reggelente próbáljunk a természetes fényre felébredni - engedjük be a friss levegőt és a napsugarakat. Ezenkívül vegyük körbe magunkat illatos, színes virágokkal, zöld növényekkel. Tanulmányok is megerősítik, hogy ezek jelenléte a szobában segíthet csökkenteni a stresszt és nyugodtabb környezetet teremteni a lakásban.

Stresszmentes zóna

Nem kell egy egész szobát stresszmentes térnek, relaxációs zónának kineveznünk: lehet ez egy olvasósarok vagy egy fotel is, ahová visszavonulhatunk, ha egy kis nyugalomra vágyunk. És persze, nemcsak jógázni vagy elmélkedni lehet egy ilyen "nyugihelyen", hanem bármit, amihez kedvünk van, az olvasástól a naplóíráson át a kreatív hobbik űzéséig.

Kütyümentesen

Azt már sokan tudják a tévéről, rádióról és különféle kütyükről, hogy megzavarhatják az alvásciklusunkat, de bizony, sokan tapasztalják, hogy az ezekből áradó fények, hangok stresszesebbé is tehetnek. Érdemes ezeket kikapcsolni, és csak a nap meghatározott időszakában, megadott ideig élvezni a "társaságukat".