Így bánik el a bőrünkkel a stressz

Legnagyobb szervünkként a bőr gyakran kerül közvetlenül kapcsolatba a szervezetben keringő stresszhormonokkal, akárcsak a hatásukra meginduló folyamatok következményeivel. Nézzük, hogy a stressz milyen hatással van a bőrünkre, milyen rendellenességet, betegségeket okozhat!

Akné

Milyen természetes módszerek léteznek a pattanások kezelésére? Részletek itt.

A pattanások nemcsak serdülőkorban, hanem felnőttként is megjelenhetnek a bőrünkön, ugyanis a kortizol nevű stresszhormon képes a zsírmirigyek túlhajtására, emiatt pedig pórusainak eltömődhetnek, aminek nyomán gyulladás alakulhat ki. Emellett a stressz növeli a vágyat a cukros, zsíros ételek iránt, márpedig ha ezeket nagyobb mennyiségben fogyasztjuk, akkor meg fog látszani a bőrön is.

Csalánkiütés

Az érzelmi stressz nem csupán az agy működésére lehet kihatással. Előidézhet viszkető bőrpírt is, amely vakarásával ráadásul csak rontunk a helyzeten.

A stressz egyebek mellett a bőr egészségének sem tesz jót

Rosacea

A bőr sokféleképpen reagálhat az érzelmi túlterheltségre. Örökletes hajlam esetén a szervezet sajátos kipirulással, rosaceával is válaszolhat az ártó hatásokra. A főként az arcon jelentkező piros elszíneződés olykor viszket és bizsereg is. Mivel nem gyógyítható, sőt idővel rosszabbodhat, érdemes a megelőzés érdekében kerülni az emocionális stresszt.

Pszoriázis

A stressz ördögi kör az olyan emberek számára, akiknél pikkelysömört vált ki. A stressz hatására megjelenő pszoriázis ugyanis táptalaja a stressznek - olyannyira, hogy a viszketés, az égő érzés és a csúf megjelenés a közösségi kapcsolatokat is képes veszélyeztetni. A kezelésre éppen a stressz mérséklése a legjobb módszer, de ezt olykor könnyebb mondani, mint megvalósítani.

Ekcéma

Az ekcéma az immunegyensúly felborulása miatt kialakuló betegség, a bőr felszínes gyulladása, amely hólyagokat, bőrpírt, duzzanatot, nedvedzést, pörkképződést, hámlást és rendszerint viszketést okoz. A gyulladt bőrfelület dörzsölés és vakarás hatására megvastagszik, a ráncok mentén és a bőrhajlatokban kisebesedik. Az elváltozás a végtagokon a leggyakoribb. Kialakulására külső tényezők is hatással lehetnek, de függ a belső tényezőktől, a szervezet egészségességétől, valamint a pszichés állapottól is. Kialakulásában jellemző ok az állandó stressz, amely lerontja a szervezet ellenállóképességét. Így legkönnyebben a stresszforrásoktól megszabadulva lehet enyhíteni a betegségen. Segíthet továbbá a meditáció, a jóga, a napi legalább 7-8 óra pihentető alvás, illetve a következetes napirend.

Forrás: health.com