Hányás

Kutatások bizonyítják, hogy a túlzott mértékű stressztől kialakulhat hányinger és hányás akár ciklikusan, hosszabb időn keresztül ismétlődve is. Utóbbi esetben a tünetek mindennap körülbelül ugyanabban az időben jelentkeznek. Ilyenkor pihenjünk, amennyit csak tudunk, és igyunk sok folyadékot - hosszú távú megoldást azonban kizárólag a stressz feloldása jelenthet, illetve a stresszforrás megszüntetése.

Hajhullás

A hajhullás akár súlyos hormonális zavarokra is felhívhatja a figyelmet. Részletek itt.

Számos oka lehet a hajvesztésnek a genetikától kezdve egészen gyógyszerek mellékhatásáig, mindemellett súlyos stressz is állhat a háttérben. Egyrészt egy autoimmun betegség, az alopécia során a fehérvérsejtek megtámadják a hajhagymákat, ezt pedig a nagy fokú stressz is indikálhatja. Emellett említést érdemel a telogén effluvium nevű kondíció is, amelynek során hajunk akár 70 százalékát is elveszíthetjük, ráadásul nagyon rövid idő alatt. Nem ritka, hogy a hirtelen hajvesztés egy stresszes esemény, például valamilyen érzelmi trauma vagy haláleset után hónapokkal következik be.

Nem csupán mítosz, hogy a stressztől akár az orrunk is vérezhet

Orrvérzések

Kutatások bizonyítják: valóban lehetséges, hogy valakinek a nagy fokú stressztől és feszültségtől vérezni kezdjen az orra. Szakértők szerint ahhoz van köze, hogy a feszültség hatására hirtelen megemelkedik a vérnyomás. Ha szeretnénk elkerülni, érdemes mindennap meginni egy-két csésze hibiszkuszteát.

Memóriavesztés

Ha például olyan megbeszélésen veszünk részt, amely nagyon feszült hangulatban zajlik, akkor könnyen megeshet, hogy a stressz miatt rövid idő elteltével már alig emlékszünk valamire az elhangzottakból. Ennek oka, hogy a krónikus stressz miatt túl sok kortizolhormon jut a hippokampuszba, márpedig az agynak ez a része irányítja a rövid távú memóriát.

