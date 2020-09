A stressz így hat a bőrünkre

A stressz jelei előbb-utóbb a bőrünkön is megjelenhetnek krónikus problémák, szépséghibák, bőrbetegségek formájában. Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus arról beszélt, mit tehetünk magunkért, és mit tehet értünk a szakember.

Krónikus vagy akut stressz?

A stressz hatásainak megértéséhez érdemes először különbséget tenni a krónikus és az akut stresszhatás közt. Krónikus állapotot jelent, ha régóta fennáll egy probléma az életünkben, ami egyfajta állandó feszültséget okoz. Ez lehet egy élethelyzet, és olyan belső ok is akár, mint az ételintolerancia, amelyet a szervezet sokáig próbál kompenzálni. Akut stressz pedig lehet fizikai, mint egy baleset, és pszichés is, mint például egy munkahelyváltás. Peterman Krisztina tapasztalatai szerint a bőrbetegségek okai leginkább az első csoportból valók.

A sérelmek, feszültségek, amelyeket hosszú éveken keresztül összegyűjtünk, előbb-utóbb nyomot hagynak a külsőnkön is. Ehhez a tartós rossz közérzethez járulnak hozzá a negatív gondolataink, amelyek egy bonyolult és összetett folyamat révén a testünkkel szerves egészet alkotnak, együttesen hatnak az egészségünkre. Ha a test-lélek-szellem harmóniája felborul és tartósan kizökken az egyensúlyi helyzetből, az állapot egyre romlik, és egy ponton túl irreverzibilissé válik - mondja a kozmetikus mester.

Ez a folyamat a rosacea stádiumain is megfigyelhető. Eleinte csak átmenetileg, ritkán, rövid ideig tartó bőrpír jelentkezik, esetleg csak mozgás hatására alakul ki a pirosság, majd lokálisan egyre tartósabban megfigyelhetővé válik a bőrpír. Ezt követően jön a II. stádium, a faggyúmirigyek környékének gyulladása (rosacea papulopustulosa). Ilyenkor az arcon piros, gyulladt csomók keletkeznek. Később, a III. stádiumban ezek a csoportokban elhelyezkedő csomók összefolynak, a faggyúmirigyek burjánzásnak indulnak. Egy-egy szakasz akár hosszú évekig is eltarthat, ám egy stresszor katalizátorként fel is gyorsíthatja a folyamatot. Megfigyeléseim szerint ez fordítva is igaz lehet: a javuló lelki-, mentális állapot spontán javulást eredményezhet.

A stressz jelei előbb-utóbb a bőrünkön is megjelenhetnek

A leggyakoribb külső-belső stresszorok

A gyógykozmetikus számos stresszt kiváltó tényezőt, vagyis stesszort képes beazonosítani, amelyek bőrproblémákhoz vezethetnek, vagy legalábbis ronthatják azok állapotát. "A pattanások, a korai ráncosodás, a vízhiányos, zsíros vagy éppen száraz bőr, a rosacea kezelésekor gyakran derül fény külső vagy belső stresszorok jelenlétére. Ilyen lehetnek például a számunkra nem megfelelő termékek (kozmetikumok, ételek, táplálék-kiegészítők), allergének, a kémiai anyagok, az elektroszmog, a nehézfémek - utóbbiak nem csak az amalgámtömésekkel, de a bizsuékszerekkel, a cipők, ruhák fémdekorációival is kölcsönhatásba kerülhetnek a bőrrel. A modern életformával gyakran együtt járó alváshiány, a rossz minőségű táplálék, a tápanyaghiány, a dehidráció szintén nyomot hagy a bőrön. Emellett az olyan érzelmi stresszorok is negatívan hathatnak a bőrre, mint a szorongás, a depresszió, az elégedetlenség, az alacsony önértékelés. Mindezen tényezők pedig együttesen egészen biztosan rontanak a bőr állapotán, egészen leegyszerűsítve: öregítik, fénytelenebbé, élettelenebbé teszik azt, esetleg a meglévő betegségek tüneteit fokozzák" - hangsúlyozza Peterman Krisztina.

Mit tehet a szakember?

A gyógykozmetikus feladata ilyen esetekben egyrészt a konkrét probléma felismerése, annak szakszerű kezelése, másrészt annak az önismereti folyamatnak a beindítása, amely által beazonosítható lesz a stresszforrás. Ez az önismereti munka nem mindig derűs, hiszen szembe kell nézni rossz szokásainkkal, tévedéseinkkel, és meg kell próbálni változtatni azokon. A kezelések, terápiák hatására a vendég elkezdhet dolgozni a stresszkezelésen, legyen szó fizikai vagy pszichés tényezőkről. Ebben a folyamatban kísérhetjük őt végig olyan, akár egyszerűbb eljárások sokrétű előnyeit kihasználva, mint a profi arctisztítás, a masszázs, vagy akár a speciális, célzott eljárások. Ráadásul nem feledkezhetünk meg a kezelések holisztikus hatásairól: ha fizikailag jobban érezzük magunkat a bőrünkben, akkor ez a pszichénkre is hatni fog - mondja a szakember.