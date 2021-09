Ezért fontos a csók egy kapcsolatban

Számos jel utalhat arra, ha egy kapcsolat lejtmenetbe kerül, és ugyan ez a folyamat mindenkinél egy kicsit más úton halad, a párok intim pillanatainak ritkulása, vagy megszűnése nem sok jót vetít előre. Az egyik legalapvetőbb intim gesztus, a csók szerepét vizsgálta a Psychology Today friss kutatás, melynek eredménye szerint nemcsak a kapcsolatukkal, de a szexuális életükkel is elégedettebbek azok a párok, akiknél rendszeres maradt a csók.

Az első csók érdekesebb, mint az első szex A testüket érő változásokról főként az interneten beszélgetnek a gyerekek. Az első csók, az első szerelem, az első szexuális együttlét - ezeket a témákat vizsgálta meg a neten a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a Neticle. h i r d e t é s

Nem csak az intim együttlétek alatt fontos a csók

A kutatás eredményeit a Journal of Sex & Marital Therapy folyóiratban publikálták a közelmúltban. Ebben a csók két formájának (a hétköznapokon és az intim együttléteken elcsattanó) gyakoriságát vizsgálták. Összesen 878-en vettek részt a kutatásban (433 férfi és 445 nő), mindegyikük 18 év feletti volt és legalább 2 éve párkapcsolatban élt. A résztvevők túlnyomó többsége (75 százalék) házas volt, 9 százalék jegyben járt, 16 százalék pedig párkapcsolati viszonyban élt a társával.

A csókok gyakorisága a párkapcsolat minőségéről árulkodhat. Fotó: Getty Images

A tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy a párok milyen gyakorisággal csókolják meg a párjukat a hétköznapokon, illetve körülbelül hány csók csattan el közöttük szex közben. Pontos számot persze nem kellett közölniük, de egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölhették meg a csókok gyakoriságát. Emellett a résztvevőknek számot kellett adniuk az intim együttlétek gyakoriságáról, arról, hogy mennyire volt számukra kielégítő a szex, illetve arról is, hogy milyen erősnek érzik a kapcsolatukat a partnerükkel.

Az eredmények szerint a résztvevők között átlagosan napi legalább egy csók elcsattan, az intim együttlétek alkalmával azonban jóval több is. Azok a nők, akiket többször csókolt meg a partnerük az intim együttlétek alatt, jóval elégedettebbek voltak a szexuális életükkel is és többször volt orgazmusuk. Míg a nők szexuális életét elsősorban az ágyban kapott csókok befolyásolták, a férfiaknál a hétköznapok során kapott és adott csókok mennyisége befolyásolta a párkapcsolati és szexuális elégedettségüket. Nem meglepő módon azok a párok, akik kevesebbet csókolóztak, a párkapcsolatukkal is kevésbé voltak elégedettek.