Siettetés, ultimátumok, tiltások – Ezért veszélyes a love bombing

A love bombing, avagy „szeretetbombázás” lényegében érzelmi manipulációt takar. Még ha nem is hallottuk eddig ezt a kifejezést, valószínűleg mindannyian hallottunk már róla – vagy akár személyesen is átéltük.

„A jelenség nem új, csak most már szavunk is van rá. Emlékezzünk csak arra, mit gondoltunk a szerelemről gyerekkorunkban. Ha belegondolunk, már azoknak az elképzeléseknek is része volt a love bombing” – mondta Shirin Peykar házasság- és családterapeuta a Psycomnak.

A hagyományos nemi szerepek, valamint a romantikus könyvek, filmek stb. miatt is azt érezhetjük, hogy normális, amikor egy férfi agresszíven és dominánsan viselkedik. Ennek megfelelően meg is úszhatják ezt a fajta viselkedést, amivel a másikat irányítani, vagy bármilyen cél érdekében felhasználni akarnak

– mondta Dr. Jean Kim pszichiáter az oldalnak. Ugyanakkor a love bombing nem csak a heteroszexuális kapcsolatokra jellemző, és nem is kizárólag férfiak az elkövetők. „Bárki törekedhet arra egy kapcsolatban, hogy átvegye az irányítást a másik élete felett. Nők is megtehetik ezt férfiakkal, bár ez ritkább eset” – magyarázza.

Nem őszinte érzelmek vannak az ajándékok mögött. Fotó: Getty Images

„A túlzottan intenzív közeledésnek és elárasztó viselkedésnek sok oka lehet. A többi között nagyfokú önbizalomhiány, szégyenérzet, mélyebb lelki sérülés. Emiatt mindennek a célja lehet az is, hogy az illető a másikat magához láncolja, függőséget váltson ki belőle. Ezért ilyenkor a nagyon intenzíven közeledő ember a saját nélkülözhetetlenségét szeretné elérni, megmutatva, hogy mennyit kaphat tőle a másik, szeretné lenyűgözni őt. Ő maga is úgy érzi, hogy a kapcsolat számára mindent megadna, minden problémája megoldódna általa” – magyarázza Füredi Krisztián szexuálpszichológus.

Siettetés, ultimátumok, tiltások - a love bombing jelei

A Cleveland Clinic szerint az alábbiak a love bombing leggyakoribb jelei.

1. Felesleges ajándékozás

Természetesen azzal nincs baj, ha valakit időnként megajándékoznak. Ha viszont ezek az ajándékok rendszeresek, szükségtelenek, extravagánsak, illetve nagyon túlzók, akkor az aggasztó lehet. Főleg, ha abban az esetben is folytatódnak, amikor már jeleztük, hogy nem szeretnénk ezeket. „Nem arról van szó, amikor az első randin egy szál virággal kedveskedik valaki. Ezek az ajándékok drágák, nagy volumenűek, és azzal a céllal adják őket, hogy levegyék a másikat a lábáról” – mondja Dr. Alaina Tiani pszichológus.

2. Siettetik az elköteleződést

Vannak, akik nagyon gyorsan, mondjuk két-három találkozás után kijelentik, hogy megtalálták a lelki társukat, esküvőről beszélnek, a közös jövőt tervezik. Akkor is be akarják mutatni az új partnerüket a barátaiknak, családtagjaiknak, ha a másik ezt túl korainak érzi.

3. Elvárják, hogy a másik mindig elérhető legyen

Ha valaki elvárja, hogy a másik mindig elérhető legyen, amikor neki szüksége van rá, és könnyen megharagszik, amennyiben a párjának más dolga van, ott érdemes óvatosnak lenni. Csakúgy, mint ha a másik hamar féltékeny és irigy lesz a párja barátaira és családtagjaira, esetleg ultimátumot ad: vagy ők, vagy én. De nem csak az emberekre – a másik munkáját és hobbiját is problémának tarthatja, mivel miattuk nem ér rá vele foglalkozni a párja, amikor őt, mondjuk, felzaklatja valami, és szüksége van egy beszélgetésre.

4. Nem fogadják el a nemet

Van, aki nem tudja elviselni, ha valamire azt a választ kapja, hogy 'nem'. Elfogadás és alternatívák keresése helyett dühös lesz, veszekszik, megkérdőjelezi a másik gondolatmenetét. Azt is képes elérni, hogy a párja azt higgye, tévedett, amikor először nemet mondott. „Ha úgy érzed, egy vagy több határodat is átlépték, az annak a jele, hogy a véleményed nem számít a kapcsolatban” – mondja Dr. Tiani.

Van, hogy bűntudatot keltenek a másikban. Fotó: Getty Images

5. Jobban szeretik, ha a másiknak nincs senkije rajtuk kívül

A manipuláló akkor lesz igazán elégedett, ha elvágja a másikat a szeretteitől, és azt is irányítja, hogy a másik mit csinál a szabadidejében. Van, amikor ez elég nyilvánvaló, például szóban megtiltja a párjának, ha el akar menni valahová otthonról. Máskor viszont finomabb módszerekkel él: például elszomorodik, feszült, dühös lesz, ha a másik nélküle akar valamit csinálni. Akárhogy is, ha valakit olyasmire kényszerítenek, amit nem akar vagy számára nem komfortos, és nem érzi biztonságban magát, az az érzelmi bántalmazás jele.

6. Túlkommunikálják a szeretetüket

Az ajándékokon, a hatalmas gesztusokon túl szavakkal is eláraszthat valaki a szeretetével – vagy legalábbis azzal, ami annak tűnhet. Például elhalmozza a másikat üzenetekkel: naponta többször megkérdezi, hogy van, merre jár, mit csinál, újra és újra leírja, hogy mennyire szereti. Ezt megteszi a közösségi médiában is, hogy a nyilvánosság számára is egyértelmű legyen, hogy ők ketten összetartoznak. Ezeket a kapcsolat előrehaladtával egyre intenzívebben teszi.

7. Kényelmetlenül, kiegyensúlyozatlanul érzi tőlük magát az ember

Az természetes, hogy két ember érzelmei nem pont ugyanabban az ütemben erősödnek egy kapcsolatban. Ha viszont valaki hiába mondja a partnerének, hogy valami zavarja, vagy nem érzi biztonságban magát, és az aggodalmaira, kétségeire a másik nem reagál érdemben, és ugyanolyan túlzóan viselkedik, akkor az később csak még több problémához fog vezetni.

Idealizálás és leértékelés

Első körben a 'love bomber' idealizálja a másikat. Bár ez alapvetően jó érzés, ha túl gyorsan, hirtelen emelnek minket piedesztálra, akkor legyünk óvatosak. Ezt követően ugyanis az illető leértékeli a kiszemeltet: például az egyik pillanatban kedves, a másikban kegyetlen. Mások előtt igazi szerető társként viselkedik, de kettesben valamilyen módon bántalmaz – foglalja össze a VeryWellMind.

„Eljön az a pillanat, amikor az intenzíven közeledő fél azt kezdi érezni, hogy mégsem kapja meg azt, amit a kapcsolattól várt, hogy mégsem szűnik meg a szorongása, a szégyenérzete, a sérülékenysége, mégis ingatag maradt a biztonságérzete. Ezért az idealizálást felváltja a csalódás és a másik leértékelése. Ez vezethet a kapcsolat egyszerű felbomlásához, de ahhoz is, hogy az önmagát sértettnek érző fél hibáztatni kezdi a másikat, és felhatalmazottságot érez arra, hogy azt, amit adott, visszakapja. Így követelőzővé, zsarnokoskodóvá és manipulatívvá válhat. Mindez az érzelmi manipulációtól a fizikai bántalmazáson át sok mindent jelenthet” – magyarázza Füredi Krisztián.

Az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy miután a bántalmazó megkapta, amit akart, azaz a teljes kontrollt a másik élete felett, el is tűnik, szó nélkül, ezzel még több kérdést és rossz érzést hagy a partnerében. Akkor is eltűnhet, ha a másik szembesíti a káros viselkedésével, vagy ha meg akarja húzni a határokat.

Hiába fájdalmas, nehéz kilépni belőle

Füredi Krisztián szerint a szakaszok, az idealizálás és a leértékelés gyakran váltogathatják egymást egy kapcsolatban.

Ebben a másik félnek akár töltekezést jelenthetnek azok az időszakok, amikor a másik idealizálja őt. Sőt, ha az ő lelki sérülései, személyisége miatt vonzó az, hogy valaki idealizálja, akkor a leértékelés időszakában bűntudatot is érezhet. Azt élheti meg, hogy valóban hibás a másik elkeseredettsége miatt, ezért úgy láthatja, hogy el kell mindezt viselnie, hogy újra idealizálva legyen, ami nagyon fontos és vonzó a számára. Ez utóbbi esetben ez egy közös ördögi kör, amely nagyon fájdalmas, de mégis nagyon nehéz kilépni belőle

– magyarázza a szexuálpszichológus.

Férfival és nővel is előfordulhat, hogy át akarja venni az irányítást a másik élete felett. Fotó: Getty Images

Szerinte ennek elkerüléséhez elsősorban megfelelő önismeret és óvatosság szükséges. Ha azt látjuk, hogy a másik már akkor is intenzíven érez irántunk, amikor még nem is ismer igazából, az jel lehet. „Ez természetesen lehet őszinte és ártatlan is, de fontos látni azt, amikor ez nem szólhat igazán nekünk – hiszen még nem is ismer minket annyira a másik –, hanem sokkal inkább arról szól, hogy a másik mit akar belénk látni, mit akar megkapni tőlünk” – mondja Füredi Krisztián.