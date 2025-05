Egy térkép, amely nagy segítség lehet az aggódó szülőknek

Országos lefedettségű interaktív térképet indított az UNICEF a gyermekek mentális egészségének támogatására. A kezdeményezés célja, hogy minden gyerek időben és megfelelő ellátáshoz jusson.

Hogyan segít az új adatbázis?

Ez az új, kereshető adatbázis a kezdő lépéshez nyújt segítséget: probléma szerint mutatja meg, hogy az adott vármegyében, településen hova lehet fordulni. A térkép egyben rávilágít a magyar ellátórendszer legfőbb kihívásaira is – például a szakemberhiányra, a nehezen hozzáférhető információkra és az ellátás területi egyenlőtlenségeire –, amelyekkel összhangban vannak a szervezet legfrissebb országos kutatásának eredményei is a hazai iskola- és óvodapszichológusok helyzetéről. A felmérés egyre több és súlyosabb problémát tár fel.

Az UNICEF Magyarország a Gyermekek Egészséges Lelkivilágáért Egyesülettel (EgyElv) együttműködésben hozta létre az interaktív térképet, amely egy helyen gyűjti össze a gyermekek számára elérhető állami mentális egészségügyi szolgáltatásokat. A kereshető felületen megtalálhatók egyebek mellett a gyermekpszichiátriák, a pedagógiai szakszolgálatok, a család- és gyermekjóléti központok, valamint más támogató intézmények is. A szolgáltatások vármegyénként és problématípus szerint is szűrhetők, a felhasználók pedig a térképen elhelyezett pontokra kattintva részletes információt kapnak az adott szolgáltatóról.

Minden 5. gyerek mentális zavarral küzd

Az UNICEF kitért arra is, hogy egy 2022-es kutatás eredményei szerint Magyarországon minden ötödik gyermek diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában az öngyilkosság a 15-19 éves korosztály második vezető halálozási oka, és az esetek több mint 90 százalékának hátterében valamilyen kezeletlen pszichiátriai betegség áll.

Problémát jelent, hogy nem egyértelmű, hogy egy adott mentális problémával hova lehet fordulni, és hogy az adott ellátás milyen módon érhető el. Nem egyenletes továbbá az intézmények eloszlása sem, hiszen az országos szinten működő 139 gyermekpszichiátriai telephely csaknem egyharmada Budapesten található, míg több vármegyében csupán egy-két rendelő működik, jellemzően járóbeteg-ellátással. Jelenleg mindössze 215 gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos rendelkezik működési engedéllyel Magyarországon, miközben körülbelül 1,7 millió 18 év alatti gyermek él az országban.

Az UNICEF átfogó nemzeti stratégia megalkotását és a gyermekpszichiátriai kapacitások bővítését javasolja. Az interaktív térképet itt éred el.