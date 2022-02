Mennyi alkohol okozhat májkárosodást?

Csak néhány sör esténként? Esetleg valami erősebb a könnyebb alvásért? A rendszeres alkoholfogyasztásnak számos egészségromboló hatása van, amelyek közül most a májkárosodásra hívja fel a figyelmet dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus.

Kiket veszélyeztet a nem alkoholos zsírmáj? Leggyakrabban fokozott alkoholfogyasztás következtében képződnek zsírcseppek a májban, ugyanakkor egyéb tényezők is kiválthatják a veszélyes elváltozást. h i r d e t é s

Az alkalmi nagyivás is káros

Az alkoholfogyasztás számos negatív hatása (például magas vérnyomás, nagyobb stroke ésdemenciakockázat) közül az egyik leggyakrabban emlegetett következmény a májkárosodás. Mielőtt bárki azzal nyugtatná magát, hogy csak néhány sört iszik naponta, érdemes tisztázni, hogy már napi 2-3 adag alkoholos ital is károsíthatja a májat. Kutatások szerint nőknél heti 8 adag alkohol vagy annál több, férfiaknál heti 15 adag alkohol vagy annál több már jelentős hatást gyakorol a májra. Ugyanez igaz az alkalmi nagyivásokra, ami 4-5 ital egymás utáni elfogyasztását jelenti, és szintén nagyon káros az alkoholfogyasztást a gyógyszerfogyasztással mixelni. A májnak ugyanis közel egy óráig tart egy adag alkoholos italt feldolgoznia, ez az idő minden ital elfogyasztásával természetesen meghosszabbodik.

Az alkalmi nagyivás is káros lehet. Fotó: Getty Images

Hogyan károsítja az alkohol a májat?

A krónikus alkoholfogyasztás a májsejtek pusztulását okozza, ami alkoholos májgyulladást (hepatitis), a máj hegesedését, májzsugort (cirrhosis) és végső soron májrákot is eredményezhet. Ezek az állapotok általában a zsírmáj talaján fejlődnek ki, bár komoly alkoholbetegeknél úgy is kialakulhat a májzsugor, hogy azt nem előzi meg májgyulladás.

A súlyos alkoholbetegek 20 százalékkal nagyobb eséllyel néznek szembe a zsírmáj kockázatával, mint a közepes mértékben alkoholt fogyasztók, bár a kezdeti stádiumban lévő májbetegségek sokszor még visszafordíthatók absztinenciával.

Hogyha az alábbi tüneteket tapasztaljuk, mindenképpen fontos hepatológushoz fordulni:

sárgaság;

alhasi fájdalom, puffadás;

lábfejek és bokák duzzanata;

sötét vizelet, megváltozott színű széklet;

hányinger, hányás;

viszketés;

krónikus fáradtság, gyengeség, zavartság;

étvágytalanság.

Így kezelhető az alkoholos májkárosodás

"Az alkohol okozta májkorosodás egy bizonyos szintig megállítható, esetleg visszafordítható absztinenciával - hangsúlyozza dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus. Ez elsősorban a zsírmáj esetében igaz, de az alkoholos májgyulladásnál is sokat javíthat a helyzeten, ha felhagyunk az alkoholfogyasztással. A súlyosabb betegségeknél szintén nagyon fontos alapja a kezelésnek az alkohol elhagyása, de májzsugor és májrák esetén már más kezelések is elengedhetetlenek, különösen, ha már más szervek károsodása is bekövetkezett. A legfontosabb azonban, hogy az alkoholbeteg kérjen segítséget a leszokáshoz, és mindenképpen vizsgáltassa meg a mája állapotát, különösen, ha már a károsodásra utaló tünetek is jelentkeztek.