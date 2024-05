A dohányzók sokfélék, a leszokás sem megy mindenkinek ugyanúgy

„A dohányzás kettős (nikotin- és szokás-) függéssel járó, leszokási epizódokkal tarkított, krónikus betegség” – hangzott el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, illetve az intézmény égisze alatt működő Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ közelmúltbeli sajtótájékoztatóján. Az eseménynek több apropója is volt:

frissült ugyanis az egészségügyi szakmai irányelv, amely kimondja, hogy és nem jelentenek valódi megoldást a nikotinfüggők nagy számának csökkentésében; bővült a dohányzásról való leszokást segítő szakmai segítségek és a gyógyszeres terápiák köre;

bővült a dohányzásról való leszokást segítő szakmai segítségek és a gyógyszeres terápiák köre; továbbá ismét elérkezett május 31-e, vagyis a dohányzásmentes világnap, amelynek fókuszában ezúttal is a leszokástámogatás áll.

A magyar felnőttek csaknem egyharmada rendszeres dohányzó. Fotó: Getty Images

Fontos üzenete van ennek a napnak

„Május 31-e a dohányzásmentes világnap. A világnapok fontos események számunkra, hiszen ilyenkor a szakmai üzeneteinket fel tudjuk hangosítani és még erőteljesebbé tudjuk tenni azokat, illetve felhívni a figyelmet – most például – a dohányzás visszaszorításának fontosságára” – mondta el az eseményen dr. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató-főorvosa. Véleménye szerint nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a dohányzás egészségkárosító hatásaira, legyen szó akár a hagyományos, vagy akár az új típusú, nikotintartalmú és egyéb dohánytermékekről.

Hozzátette, a dohányzás egy olyan káros szokás, amely nemcsak légzőszervi problémákért, hanem számos szív- és érrendszeri, illetve daganatos megbetegedésért is felelőssé tehető. A szakemberek azonban a cigarettázást nem stigmaként, hanem krónikus betegségként kezelik, és igyekeznek szakmai támogatást nyújtani mindenkinek, aki a leszokáson gondolkodik.

Minden vágyunk egy dohányzásmentes generáció

Ahogy arra a szakember is emlékeztetett, a 2021-ben megjelent európai rákellenes terv egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2040-re felnőjön egy dohányzásmentes generáció. Ez azt jelentené, hogy másfél évtized múlva az Európai Unió lakosságának már csak kevesebb mint 5 százaléka dohányozna. „Ennek eléréséhez széleskörű összefogásra van szükség, hogy megérjen egyáltalán a dohányzókban az a gondolat, hogy el akarják hagyni ezt a függőséget” – jegyezte meg Bogos doktornő.

Elhangzott még, hogy bár a dohányzók száma az elmúlt időszakban – a nagy szakmai erőfeszítéseknek hatására – csökkent, még mindig nagyon sokat kell tenni a veszélyeztetett csoportok védelme érdekében. Komoly gondot jelent például, hogy miközben egyre kevesebben szívnak hagyományos cigarettát, rohamosan nő az úgynevezett alternatív dohányterméket használók köre – egy év alatt több mint négyszeresére nőtt –, és különösen aggasztó, hogy a fogyasztók nagy része fiatal, illetve kamasz.

Forrás: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Személyre szabott segítséggel a sikeres leszokásért

A friss adatok szerint a magyar felnőttek nagyjából egyharmada dohányzik, és míg a nikotinfüggő férfiak száma némileg csökkent az elmúlt években, a nőké emelkedett. Ennek eredményeképpen ma már minden negyedik magyar nő cigarettázik.

Fontos adat továbbá, hogy a hazai dohányzók több mint fele megpróbált már felhagyni káros szenvedélyével, szakember segítségét azonban csak a töredékük, mindössze 2 százalékuk vette igénybe. Pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal könnyebb tartósan abbahagyni a dohányzást, ha ezen az úton egy orvos vagy egy képzett leszokástámogató szakember kíséri végig az érintettet. Nagy előrelépés ugyanakkor, hogy már a háziorvosunk is írhat fel célzott gyógyszeres terápiát, amely segíteni tud a nikotin- és a szokásfüggés enyhítésében egyaránt – a sikeres leszokáshoz ugyanis muszáj kezelni a függőség mindkét említett komponensét.

A sajtótájékoztatón kiemelték, hogy a dohányzást abbahagyni tervező személyeket támogató egészségfejlesztési irodák szakemberei senkit sem tudnak „leszoktatni”, hiszen a páciens önálló elhatározására és kitartására is szükség van. A személyre szabott támogatást azonban mindenkinek biztosítják ezeken a segítőpontokon. A személyre szabásra egyébként azért van nagy szükség, mert a dohányzók sokfélék, így a leszokás útja és hatékony módszere is egyénenként eltérhet – ismertette dr. Fényes Márta tüdőgyógyász szakorvos és leszokástámogató szakember, aki egyben az Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ szakmai tanácsadója is.

Forrás: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

A „tájékozott tájékoztatás” a kulcs

Az eseményen az is elhangzott, hogy a dohányzás visszaszorításának és a leszokás minél komplexebb támogatásának kulcsát az úgynevezett tájékozott tájékoztatásban látják az orvosszakmai képviselők. Mint mondták, a tájékozott tájékoztatás lényege, hogy az egészségügyi ellátórendszer minden szintjének szakemberei tisztában legyenek a leszokástámogatás lépéseivel és lehetőségeivel.

A dohányzással való felhagyást segítő program egyébként két nagyon fontos részből áll. Ezek egyik az úgynevezett minimálintervenció, vagyis egy olyan tanácsadó elbeszélgetés, amelyben a szakértők figyelmeztetik a pácienst a dohányzás rövid és hosszú távú veszélyeire, valamint megismertetik vele a személyre szabott megoldási lehetőségeket, például a gyógyszeres terápia és a pszichés támogatás módjait.

A második szintet az intenzív leszokástámogatás jelenti. Ez egy szakember által vezetett, több alkalomból álló foglalkozás, amely során proaktívan – például viselkedésterápiával és/vagy gyógyszeres támogatással – segítik a leszokni kívánó dohányost. „Nagyon fontos tehát, hogy a hálózat működését és elérhetőségeiket a laikusok és a szakmai ellátók egyaránt ismerjék” – hívta fel a figyelmet Hepfné Nagy Hajnalka, a kaposvári Egészségfejlesztési Iroda leszokástámogató tanácsadója.