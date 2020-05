Nem szeretem az édesanyámat, mit tegyek?

Gonosz nagymama? Mi a megoldás?

"Hosszú évek után sikerült végre attól a lelkiismeret furdalástól és szégyenérzettől megszabadulnom, amit anyám tudatosan azért keltett bennem, mert nem szeretem, és nem vagyok neki hálás, amiért felnevelt.Sosem szerettem otthon lenni, így mások otthonában éreztem mindig jól magam. Anyámmal 3 éve tudatosan felbontottam mindenféle kapcsolatot. Ezzel óriási tehertől szabadultam meg, végre megtaláltam a lelki békémet, ami pozitívan hatott a családi életemre is. Már csak egy problémám maradt,(11 és 13 évesek), amit én semmiképpen sem akarok, ezt telefonon közöltem is vele.Már őket is illette trágár szavakkal nem is egyszer, sőt miután írtam anyámnak egy lényegtörő levelet, hogy engem és a családomat örökre hagyjon békén és ne zaklasson, ne gyötörjön többet, gyerekeimet semmiféle ravaszsággal ne vegye rá, hogy vele tartsanak (elrablástól vagy szándékos balesettől tartva), mert nekem egy életre elegem van belőle, és soha többet nem akarom látni! Elegem van abból, hogy mindig ezen rágódom, hogy mindig ettől félek!" - tette fel kérdését egy olvasónk.