Koronavírus: előbb indult a karácsonyi roham

Elárasztották a boltokat az ünnepi dekorációk, sokan pedig már az ajándékokat is elkezdték kiválasztani és megvenni - ismertette a Tények. Az üzletekben emiatt most sokkal nagyobb forgalom tapasztalható, mint tavaly novemberben. Pedig a vásárlóknak épp a tumultus elkerülése lenne a céljuk, ez ugyanis a koronavírus elleni védekezés egyik kulcsa.

"Nem tudjuk, mit hoz a jövő"

Az egyik vásárló elmondása szerint nemcsak a decemberi hatalmas tömeg elkerülése miatt jobb már most bevásárolni, hanem azért is, mert nem tudni, hogyan alakul a koronavírus-helyzet és meddig lesznek még nyitva a boltok. Egyesek pedig egyelőre csak nézelődnek, majd a kiválasztott karácsonyi ajándékot végül online tervezik megrendelni.

Egy elektronikai szaküzlet dolgozói azt látták, hogy már november elején is sokkal nagyobb volt a forgalmuk, mint az előző év azonos hónapjában. A korai vásárlás viszont nemcsak az ajándékokra és a karácsonyi kiegészítőkre, hanem sok esetben az ételekre is igaz. Az üzletek többsége azonban továbbra is decemberre várja a legnagyobb "pörgést", hiszen a korábbi tapasztalatok alapján a legtöbben akkorra időzítik a karácsonyi bevásárlást. Ezért nagyon fontos, hogy a bevásárlás során is mindenki betartsa az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó szabályokat és ajánlásokat.

