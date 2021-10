Karanténszokások, amelyeket érdemes megőrizni

Az otthoni munkavégzés megsokszorozta a mozgásszervi panaszok előfordulását.

Minden család másképp élte meg a világjárvány kezdetét, de sokak számára nagyon nehéz volt az az időszak. Az Amerikai Pszichológusok Szövetsége (APA) idén márciusban bemutatott felmérése szerint az online oktatásban részt vevő gyerekek szüleinek 50-60 százaléka arról számolt be, hogy romlott a mentális állapota. A szülők egyötöde nem is tudott dolgozni a gyermekgondozási feladatok miatt, a háztartások közel felének így csökkent a bevétele. Mindezen nehézségek ellenére egyes családok képesek voltak átértékelni az együtt töltött időt. Ezek a szülők - kiszabadulva a mókuskerékből - új egyensúlyt alakítottak ki a munka és a családi élet között. A kedvező hatású változtatásokat pedig érdemes lehet a jövőben is fenntartani - ezekből ad ízelítőt az everydayhealth.com összeállítása.

A koronavírus-járvány miatt karanténidőszak sok család életében nagy változást hozott. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Szülői feladatok megosztása

A járvány és a karantén előtt nem volt ritka, hogy az egyik szülő legfeljebb reggel látta ébren a gyerekeit, mire pedig este hazaért a munkából, a kicsik már aludtak. A home office lehetővé tette, hogy ezek a szülők napközben és este is kivegyék részüket a gyerekek körüli teendőkből, köztük az olyan élvezetes kikapcsolódásból, mint a meseolvasás.

Szomszédokkal való kapcsolat

Aki reggel elrohan munkába, és késő este ér csak haza, gyakran nem is ismeri a szomszédait. Pedig a jó szomszédság komoly segítség lehet az élet számtalan területén. A karantén idején bőven volt lehetőség megismerni a szomszédokat, és sokan kölcsönös baráti viszont alakítottak ki velük.

Családi főzés

A járvány időszaka előtt sok családban az anyák végezték a heti menü összeállítását, a hozzávalók bevásárlását és a főzést. Ám a karanténban csak úgy tudott asztalra kerülni napi 3-4 étkezés, ha a feladatokból a legtöbb családtag kivette a részét. Egyes családokban az lett a rendszer, hogy kiosztották egymás között a napokat. A tervezés és ételkészítés hatására pedig megnőtt a gyerekek önállósága.

Bevonni a gyereket

A gyerekeket nemcsak a főzésbe lehet bevonni, hanem a háztartás körüli egyéb teendőkbe is, így a takarításba, rendcsinálásba, apróbb felújításokba. Ezzel nemcsak az öngondoskodást erősíti bennük a szülő, hanem szusszanásnyi szabadidőt is lecsíphet magának napközben.

Kevesebb képernyőidő

Volt olyan család, ahol a korábban tömegközlekedésre fordított időt most könyvolvasásra szánták. "Ha mindennap fel tudom tölteni a lelkemet olvasással, attól boldogabb leszek és jobb szülő is" - mondta az egyik anyuka. Egyúttal példát is mutat a gyerekeinek, hogy töltsenek kevesebb időt a képernyő előtt.

Több idő magunkra

A szülők gyakran magukat hagyják utoljára a fontossági sorrendben. A home office lehetőséget adott arra, hogy okos időbeosztással a szülőknek is lehetőségük nyíljon egy kis edzésre, pihenésre, lelki töltekezésre. Ezzel enyhíthetik a rájuk nehezedő stresszt, és javíthatnak az egészségi állapotukon.