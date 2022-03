Meglepő dolgok, amelyek zavarhatják az alvásunkat

Nem mindegy például, hogy milyen ágyneműben alszunk. A természetes anyagokból, például pamutból készült ágyneműk kevésbé melegszenek át, és jobban "lélegeznek". A szintetikus anyagúak viszont csapdába ejtik a hőt, és éjszakai izzadást okozhatnak, ami miatt többet forgolódhatunk - hívja fel a figyelmet a témáról szóló cikkében a Brightside.

Kutatások szerint az emberek csaknem 30 százalékának van valamilyen krónikus alvásproblémája. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Problémás lehet a párologtatás és a magnéziumhiány

Az is számít, hogy ha párologtatót használunk, milyen illóolajat csepegtetünk bele. A levendula remek, hiszen nyugtat és segíti az elalvást, ugyanakkor például a citrusfélék olajaival éppen ellenkező hatást érhetünk el, hiszen ezek élénkítő hatásúak. Gyakoriak az alvásproblémák azoknál, akiknek valami gond van a pajzsmirigyével, mivel esetükben jellemzőbb az alvási apnoé is, ami igen sokszor áll a gyakori éjszakai felébredés hátterében. Emellett a pajzsmirigybetegeknél gyakrabban borul fel a cirkadián ritmus is.

Súlyos betegségek előjele lehet a nyugtalan láb szindróma.

Olyanok is vannak, akiknél az alvásproblémákat magnéziumhiány okozza. Ha a szervezetünkben nincs elég magnézium, az kihat az idegekre, ami miatt nehezebben megy az ellazulás, illetve a szintén alvási nehézségekhez vezető nyugtalan láb szindróma hátterében is sokszor áll magnéziumhiány. Ez járhat akaratlan lábmozgatással, rángatózással, illetve égő vagy bizsergő érzés jelentkezésével. Kutatások szerint az ötvenes éveikben lévőknél gyakoribb a nyugtalan láb szindróma, ami egyébként az oka, illetve a következménye is lehet annak, hogy nem tudjuk megfelelően kipihenni magunkat.

Arra is érdemes figyelni, hogy milyen növényeket helyezünk el a hálószobánkban, mivel egyes növények belobbanthatják az asztmát vagy az allergiát, illetve a földjükben penész és baktériumok telepedhetnek meg, amelyek belélegzése szintén kihathat az alvásunk minőségére. Az sem mindegy, hogy milyen a hőmérséklet a hálószobában. A testhőmérsékletünk éjszakánként enyhén leesik, de ha a hálóban túl meleg van, akkor a szervezetünk nehezebben észlelheti, hogy eljött az elalvás ideje.