Hat tipp, ha nehezen megy a felkelés

Bizonyára senki számára nem újdonság, hogy vannak könnyebben és nehézkesebben induló reggelek. A szerencsésebbeknek, és akik tudatosan figyelnek rá, hogy elég idejük jusson az éjszakai alvásra, alapvetően nem okoz gondot a felkelés. Ám a későn fekvőknek és azoknak, akik rosszul vagy keveset alszanak, kínkeserves lehet az ébredés. A Healthline összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami segíthet egyszerűen és hatékonyan kiűzni az álmot a szemünkből.

Nem mindig könnyű az ébredés. Sőt, olykor kifejezetten nehéz. Fotó: Getty Images

Állítsuk be az ébresztőórát: ébredjünk vidám hangra!

A pontos és stresszmentes napindítás záloga, ha lefekvés előtt gondosan beállítjuk az ébresztőórát. Valószínűleg nagyon kevesen pattannak ki azonnal, vidáman az ágyból, és sokkal többen vannak, akik újra és újra lenyomják az ébresztőórát, vagy kinyomják a telefonjuk ébresztő funkcióját, csak hogy 5-10 perc(ek)re visszaalhassanak. Elodázva a felkelés pillanatát, hogy aztán fejvesztve öltözzenek és rohamtempóban készülődjenek. A kellemes és kíméletes ébredés szempontjából szerencsés megoldás lehet, ha olyan hangot állítunk be - amennyiben persze a telefonos ébresztőt preferáljuk -, amire jó érzés magunkhoz térni. Kutatások szerint a dallamos ébresztő - valamilyen kedvelt zeneszám, hangszeres dallam, esetleg természetes hang, például madárcsicsergés - segíthet abban, hogy kíméletesen ébredjünk, ahelyett, hogy hirtelen felriadnánk álmunkból. Természetesen, aki tudja magáról, hogy csak a radikális ébresztő hatására képes felkelni, maradhat ennél a megoldásnál is.

Engedjük be a napfényt!

A természetes fénynek fontos szerep juthat reggeli rutinunkban. Ha ébredés után felhúzzuk a redőnyt vagy elhúzzuk a függönyt, segíthetünk szervezetünknek a zökkenőmentes napindításban: hogy felismerje, ideje felébredni. Télen, amikor később világosodik, erre nem mindenkinek van lehetősége, ahogy borús reggeleken sem nagyon élvezhetjük a napfény jótékony hatását. Ám tény, hogy amikor mód van rá, kellemesen és stresszmentesen indíthatjuk a napot, ha pár percet arra szánunk, hogy nézzük, hogyan ébred a természet - vagy az utca -, kinyitjuk az ablakot és szippantunk néhányat a kinti levegőből.

Mozogjunk egyet!

Ha van rá lehetőségünk és energiánk, munka előtt mozogjunk: sétáljunk, vagy sportoljunk akkor is, ha csak 10-15 perc jut rá. A szabad levegőn való testmozgás feltölt bennünket energiával, és megadja a kezdő lökést ahhoz, hogy ne nyűgösen fussunk neki az előttünk álló napnak. Ha az időjárás nem kedvez a kinti testmozgásnak, otthon is elvégezhetünk egy gyakorlatsort: a reggeli nyújtással például oldhatjuk izmaink feszességét, lazábbnak és éberebbnek érezhetjük magunkat. A fizikai aktivitás fokozza a vérkeringést, jót tesz a szív- és érrendszerünk egészségének, emellett kutatások igazolják, hogy reggeli testmozgás olyan fontos agyi funkciókat is fokozhat, mint a döntéshozatal, vagy a munkamemória. Ha nincs időnk reggeli testmozgásra, azzal is sokat tehetünk egészségünkért, ha biciklivel vagy gyalog járunk munkába - természetesen, ha munkahelyünk belátható közelségben van az otthonunktól. Amennyiben a tömegközlekedést választjuk, jó megoldás lehet, ha a célállomásnál egy megállóval előbb szállunk le, és sétálunk egy kicsit.

Indítsuk a napot tápláló reggelivel!

Van, aki ébredés után még jó ideig gondolni sem tud a reggelire, ahogy olyan is, aki inkább kihagyja a reggeli étkezést, mert nincs rá igénye, ideje, vagy éppen csak bekap pár falatot készülődés közben. Ám a kiegyensúlyozott táplálkozás része a laktató, egészséges reggeli, ami energiát adhat, különösen, ha úgy állítjuk össze, hogy szervezetünk számára fontos és jól hasznosítható tápanyagokat tartalmazzon, ne csak üres kalóriákat. Kutatások szerint az ideális reggeli részét képezik a teljes kiőrlésű gabonafélék, a teljes értékű gyümölcsök és zöldségek, valamint a fehérjék: különös tekintettel a tojásra, a sajtfélékre vagy a natúr joghurtra. Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem. A tea mellett a cukrozatlan gyümölcslék és a tiszta víz is tökéletesen megfelel erre a célra. Próbáljunk meg egy-két extra percet szánni arra is, hogy legyen időnk kényelmesen megreggelizni, ne csak betolni az ételt.

Végezzünk házimunkát, segíthet "magunkhoz térni"!

A házimunka a legtöbb ember számára unalmas kötelesség. Néhány egyszerű feladat reggeli elvégzése viszont több szempontból is hasznos lehet: egyrészt segít abban, hogy a produktivitás érzésével kezdhessük a napot, ami meghozhatja kedvünket egyéb, munkahelyi feladatok elvégzéséhez is. Van, akinek ébredés után szüksége van rá, hogy szótlanul tegyen-vegyen egy kicsit, amíg teljesen magához tér: bizonyos típusú házimunkák erre is kiválóan alkalmasak. Arról már nem is beszélve, hogy saját magunk dolgát könnyítjük meg, ha nem úgy hagyjuk hátra a lakást, vagy a házat, mintha forgószél söpört volna végig rajta, és kötelező tennivalóink egy részét már reggel letudjuk. Nem kell nagytakarítással indítani a napot, elég, ha beágyazunk, elmosogatunk, bepakolunk egy mosást, vagy csak meglocsoljuk a növényeket.

Tegyünk valami élvezeteset!

Érdemes minden reggel szakítani pár percet arra, hogy valami olyat is csináljunk - a magunk örömére -, ami elégedettséggel, jó érzéssel tölt el bennünket. Van, aki szívesen sminkel, más szeret ráérősen reggelizni, megint más elolvas egy fejezetet az éppen aktuális könyvéből, vagy zenét hallgat. De lazító hatású lehet az is, ha beszélgetünk egy jót a velünk egy háztartásban élőkkel, esetleg játszunk pár percet gyermekünkkel, vagy házi kedvencünkkel (amennyiben van) indulás előtt. Mindegy, milyen tevékenységet választunk, a lényeg, hogy ne muszájból tegyük, és érezzük jól magunkat közben, mert így pozitívan futhatunk neki az előttünk álló napnak.