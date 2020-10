Egészségesebb a bal oldalunkon aludni

Jót tesz a nyirokrendszernek

A nyirokrendszer kulcsszerepet játszik abban, hogy szervezetünk el tudja távolítani a bekerült mérgeket és káros anyagokat. A nyirokvezeték a bal oldalunkon helyezkedik el, ezért ha ezen az oldalon alszunk, akkor a szervezet hatékonyabban tudja eltávolítani a bekerült salakanyagokat. A nyirokrendszer szállítja a zsírokat, fehérjéket és egyéb anyagokat is a sejtjeinkhez, szöveteinkhez, a bal oldalon fekvés pedig ezt a folyamatot is felgyorsíthatja.

Segít, hogy lépünk jobban működjön

A lép a nyirokrendszer legnagyobb szerve, és szintén a test bal oldalán helyezkedik el. Ha a bal oldalunkon alszunk, akkor a lép hatékonyabban dolgozik, mivel a gravitáció segít, hogy több vér áramoljon bele, és gyorsabban távolítsa el a káros anyagokat. A bal oldalon alvás a belek működésére is jó hatással van, szintén a gravitáció miatt. Ilyenkor hatékonyabb a méregtelenítés, kevésbé lassul le az anyagcsere, és kisebb mértékben halmozódnak fel testünkben a salakanyagok.

A bal oldalon alvásnak több előnye is van

Csökkentheti a gyomorégést

Ha gyakran ég a gyomrunk, akkor mindenképpen próbáljunk a bal oldalunkon fekve elaludni. Ilyenkor a gyomor úgy helyezkedik el, hogy sokkal nehezebben tud tartalma, illetve a gyomorsav visszakerülni a nyelőcsőbe. Így elkerülhető, de legalábbis csökkenthető a gyomorégés. Ez a pozíció a máj tehermentesítésében is komoly szerepet játszhat, sőt még a szívnek is jót tesz, mert a gravitáció ilyenkor részben tehermentesíti a keringésünket is - különösen az aortát.

