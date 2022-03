Óriási fejlődés előtt a röntgentechnológia

Március 27-én ünnepeljük Wilhelm Conrad Röntgen születésnapját, aki a róla elnevezett találmányával forradalmasította az orvostudományt és a betegségek felismerését. A röntgenvizsgálat mára egy alacsony költségű és hatékony diagnosztikai módszerré vált, amelyet főként a csontok, az ízületek és a tüdő állapotának feltérképezésére használnak.

Mennyire veszélyes a röntgenvizsgálat? Az nem vitás, hogy a röntgen vagy a CT-vizsgálat életeket menthet, mert segítségükkel észrevehető például a súlyos, daganatos betegség is. De nem árt tudni, hogy hátulütői is vannak, a hátfájástól a test felesleges terheléséig. h i r d e t é s

Ezek a digitális röntgen előnyei

A klasszikus röntgenvizsgálatnál 100 éven keresztül a testen keresztül haladó sugárnyaláb információit filmes előhívással jelenítették meg, ugyanakkor ezt a képi átalakítást a digitális röntgennél ma már számítógép végzi. A XXI. században a páciensen áthaladó gyengített sugár energiáját apró elektronikus alkatrészek érzékelik és alakítják át elektromos töltésekké, majd ezek információi kerülnek be végül a számítógépbe. Tehát nincs szükség röntgenfilmekre, azok előhívására, és nem kell mozgatni a személyzetnek a röntgensugár-érzékeny filmet tartalmazó nehéz ólomkazettákat sem. Dr. Bács Éva, az Affidea Magyarország radiológusa elmondta: "Ma már kizárólag digitális röntgen vizsgálatokat végzünk, amelyek számos előnnyel járnak, így például jelentősen csökkent a pácienst érő sugárdózis mértéke. A digitális képrekonstrukciós lehetőségek miatt ugyanis nincs rosszul exponált (úgynevezett "rontott") felvétel, így nem terheli a pácienst egy esetleges képismétlés. Ráadásul önmagában kisebb feszültség és áramerősség is elegendő a megfelelő képalkotáshoz, ami szintén csökkenti a szervezetet érő sugárdózist. A digitális röntgen képei szabadon továbbíthatók más orvosok felé, illetve a képanyag a páciens számára is elérhető az online térben" - mondta el a radiológus.

A röntgenvizsgálat mára egy alacsony költségű és hatékony diagnosztikai módszerré vált. Fotó: Getty Images

Ma is a leggyakoribb képalkotó diagnosztikai vizsgálat

Magyarországon évente a 2,7 millió vizsgálatot végeznek átlagosan, ezzel a klasszikus röntgen a leggyakoribb képalkotó diagnosztikai módszernek számít. Az Affidea Magyarország központjaiban több, mint 160 ezer hasonló vizsgálatra kerül sor egy esztendőben, amelyek a leggyakrabban a csuklót, a térdet, a bokát és a mellkast érintik. A röntgenvizsgálatoknak ma is meghatározó szerepe van acsonttörésekfelismerésében, de gyakran használják degeneratív vagy gyulladásos ízületi betegségek diagnosztikájára is. A mellkasröntgen szerepét - gyanított vagy ismert tüdőbetegségnél - általában átveszik a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálatok. Mint ismeretes a computer tomográfia (CT) is röntgensugárral működik, de a kétféle diagnosztikai módszer más-más szerepet tölt be az orvostudományban. A röntgen költséghatékony, gyors, eredményesen vizsgálhatók segítségével a csontok, az ízületek, a szervezet meszesedései és a tüdő is. Azonban a különféle lágyrészek egymástól való elkülönítése klasszikus röntgenfelvétellel nehéz, vagy éppen lehetetlen, ezekben az esetekben CT- vagy MR-vizsgálatokat használnak.

Hordozható röntgen gépek és mesterséges intelligencia

Bár a képalkotó diagnosztika története a röntgensugárzás felfedezésével kezdődött, még ma is számos kutatás zajlik annak továbbfejlesztésére. Dr. Bács Éva hozzátette: Egyrészt fontos lenne tovább csökkenteni a szervezetet érő sugárdózis mennyiségét, másrészt érdemes lenne mobilissá tenni a röntgen-vizsgálatokat. A cél minél közelebb vinni a radiológiai szolgáltatást a pácienshez, bármilyen helyzetben. Ma már léteznek olyan hordozható, kicsiny áramfelhasználással (akár gombelemmel) működő detektorok, illetve mobilis sugárforrások, amelyek segítségével akár mentőautókban, mentőhelikoptereken is el lehet készíteni a szükséges röntgenfelvételt. Ezen túl kísérleteznek a mesterséges intelligencia bevonásával is, amelyek a röntgenfelvételeken szereplő szürkeskála fokozatainak színessé transzformálását célozzák. Hamarosan talán a röntgenképen lévő szerveket is színesben láthatjuk majd."