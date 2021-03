Ebben a pandémiás helyzetben hozzászoktunk, hogy minden házhoz jön. Amikor egy-egy nap kiesés is luxus, a zsúfolt rendelőkben és várótermekben órákat várakozni pedig veszélyes is lehet, különösen fontossá vált, hogy házhoz menjünk a szűrővizsgálatokkal.

Hogyan érhető el a napjaink igényeire szabott szűrővizsgálat?

A jó hír: rettentő egyszerűen. Elég telefonon vagy a mobilszures.hu oldalon időpontot egyeztetni, és a szakképzett egészségügyi specialistákból álló csapat gyorsan, szakszerűen, otthona kényelmében és biztonságában elvégzi a szükséges szűrővizsgálatokat. Sorban állás nélkül, ahogy azt a XXI. század megköveteli.

Miben áll a Mobilszűrés sikere?

A gyorsaság, a kényelem és az akár egy napon belül kézhez kapható eredmények azok, amiért a legtöbben a Mobilszűrést választják, ám ami számukra igazán fontos, az az ügyfeleik egészsége, ezért kollégáik megbetegedés esetén törődéssel, utánkövetéssel, szaktanácsadással látják el pácienseiket - hiszen ez a kiemelkedő szakmai professzionalitás alapja. Ennek érdekében a legjobb szakemberekkel dolgoznak együtt, csapatukat folyamatosan bővítik, számos nyitott pozíciójuk elérhető.

Milyen vizsgálatok érhetők el a Mobilszűrésnél és ezek miért fontosak?

Az antitest-vizsgálat, a PCR- és gyorstesztek közül mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt, legyen szó tünetekkel járó megbetegedésről vagy koronavírusos beteggel történt érintkezésről - ez utóbbi esetében különösen fontos a rapid tesztelés és a gyors leletkiadás.

Ezen felül elérhető számos egyéb, idővel nélkülözhetetlen szűrővizsgálat is, amelyet otthona kényelméből bárki elvégeztethet: például általános egészségügyi szűrések, tumormarker és az STD-szűrés is. Ahogy Varga Krisztián, a Mobilszűrés vezetője is kiemelte, számos olyan szűrővizsgálat van, amelynek elvégzését azért halogatják az emberek, mert félnek az esetleges fertőzésveszélytől utazás vagy várakozás közben.

Az otthoni szűrővizsgálatokkal elkerülhetjük a másokkal való érintkezést, és így a fertőzésveszélyt is, ráadásul még idejében felismerhető a koronavírus-fertőzés és egyéb megbetegedés is.