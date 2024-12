Így kaphatsz ajándékba 150 ezret egészségre vagy nyugdíjra

Az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári befizetések 20 százaléka visszaigényelhető a személyi jövedelemadónkból, amely akár jelentős anyagi támogatást is jelenthet. Ahhoz, hogy a maximális, 150 ezer forintos szja-visszatérítést elérhessük, az idei befizetéseink – beleértve a munkáltatói hozzájárulást – legalább 750 ezer forintot kell kitegyenek. Természetesen ennél kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak.

Használjuk ki a lehetőséget!

A pénztártagoknak most célszerű ellenőrizni és szükség esetén feltölteni az egyenlegüket, ha nem szeretnének elesni a 150 ezer forintos állami támogatástól. Azok, akik még nem tagok, szintén jól járhatnak, ha mielőbb belépnek valamelyik pénztárba – ez online is könnyen, gyorsan és kényelmesen megtehető. A befizetéseket többféleképpen teljesíthetik, de ügyeljenek arra, hogy az összegeknek az idei év utolsó banki munkanapjáig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak.



Miért érdemes pénztártagnak lenni?

Az egészségpénztári tagság egy olyan öngondoskodási forma, amely lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak saját, hanem családunk biztonságát is támogassuk. A számlán található összegből gyógyszerek, gyógyászati készítmények, szűrővizsgálatok, vagy akár magánorvosi szolgáltatások is finanszírozhatók. Ezen felül lehetőség van egészségmegőrzést segítő termékek - például babaápolási cikkek, kontaktlencse és szemüveg - beszerzésére. A szüléssel, gyermekneveléssel vagy beiskolázással összefüggő kiadások, illetve a GYED vagy GYES kiegészítése is támogatható. A tagság segítség lehet jelzáloghitel törlesztésekor vagy munkanélküliség esetén is.

Azoknak, akik inkább hosszú távon gondolkodnak, a nyugdíjpénztári számla lehet a jó választás. A tagság kezdetétől számítva 10 év után van lehetőségünk a számláról kifizetést igényelni, valamint a megtakarítás örökölhető. Emellett 2025-ben a nyugdíjpénztári megtakarítás akár lakhatással kapcsolatos célokra is adómentesen felhasználható, a 2024 szeptemberi egyenleg erejéig.

Az öngondoskodási lehetőségek kombinálhatóak, a különböző pénztárakba történt befizetések pedig összeadódnak a visszatérítés kiszámításakor. Ezért sok esetben az lehet a legjobb döntés, ha pénztártagság egyetlen előnyéről sem mondunk le, és egészség- és a nyugdíjpénztári megtakarításokkal egyszerre segítjük a következő évek anyagi biztonságát.

Utólag is korrigálhatunk