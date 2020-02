Hamarosan eltűnnek a papíralapú receptek

Már több mint két éve működik élesben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). A hazai egészségügyben eddig példátlan volumenű informatikai fejlesztés segítségével születhettek meg az elektronikus receptek, és a kezelőorvosnak hamarosan a beteg teljes kórtörténetére rálátása nyílik, akár a közfinanszírozott, akár a magánellátásban kezelték. Szabó Bálint, az ÁEEK EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály főosztályvezetője szerint a közeljövőben teljesen eltűnhetnek a papíralapú receptek, és hamarosan a képalkotó diagnosztikai dokumentumokat is az EESZT-n keresztül továbbítják.

HáziPatika.com: 2017-ben startolt el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, vagyis az EESZT. Mik az eddigi tapasztalatok a rendszerrel kapcsolatban? Milyen visszajelzések érkeznek a háziorvosoktól, gyógyszerészektől?

Szabó Bálint: Jelenleg több mint 26 ezer orvos, illetve több mint 13 ezer gyógyszertári dolgozó használja a rendszerünket, és a visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy mindenki elfogadta ezt, mint az egészségügyi ágazat egyik alapvető infrastrukturális elemét. Nagyon gyorsan beépült az orvosok mindennapi munkavégzésébe, amit az is jelez, hogy egy rövidebb, karbantartás miatti leállás esetén is gyorsan kapunk jelzéseket. A gyógyszerészeknél pedig különösen fontos az EESZT, hiszen egyre nagyobb arányban adják ki a készítményeket az eReceptek alapján.

HáziPatika.com: Nagyságrendileg hány ember van regisztrálva a rendszerben, és mennyi e-receptet írtak eddig ki?

Sz.B.: Ezidáig körülbelül négymilliárd egészségügyi adatot töltöttek fel a rendszerbe, több mint hatezer háziorvosi praxis, háromszáznál is több járóbeteg- és száz fekvőbeteg-intézmény, illetve háromezer gyógyszertár használja naponta. Habár még lehetőség van arra, hogy papír alapon állítsanak ki az orvosok vényt, hetven százalékukat már elektronikusan, azaz eReceptként írják ki. A kiírt eReceptek száma már közelít a 200 millióhoz.

HáziPatika.com: Mennyi idő kell ahhoz, hogy a papíralapú vényeket teljesen felváltsák az eReceptek?

Sz.B.: Januárban nagy változást hozott, hogy feloldottuk azt a "kényszert", hogy mindenképpen ki kell adni papír alapon a felírási igazolást. Úgy látjuk, hogy az orvosok nagy része már inkább az elektronikus receptet használná, tehát a teljes átállás előbb bekövetkezhet, mint azt korábban gondoltuk volna. Fontos azonban hangsúlyozni: mi ezt a folyamatot nem sürgetjük. A társadalom befogadóképessége jelentősen gyorsíthatja vagy lassíthatja ezt a folyamatot - nem mindenkinek van ugyanis olyan szintű digitális írástudása, amely egy csapásra lehetővé tenné az átállást. Amíg társadalmi igény van rá, addig a papíralapú vény is létezni fog. A bankkártyás és mobiltelefonos fizetés sem szorította például vissza teljesen a készpénz használatát.

Amikor az EESZT-t kidolgoztuk, külföldi példákat is tanulmányoztunk, és azt láttuk, hogy a teljes átállás néhány év alatt megtörténik. Itthon már több mint két éve megy élesben a rendszer, és jelenleg 70 százalék feletti ez az arány. Valószínűleg év végére még magasabb lesz, és változó ütemben, de hamarosan megtörténik a teljes átállás. Januárban a felírási igazolás kötelezettségének eltörlése ismét komoly lépést jelent ebbe az irányba.

HáziPatika.com: Január elseje több szempontból is fontos dátum volt, hiszen a nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak is eddig kellett csatlakozniuk a rendszerhez. Zökkenőmentes volt az átállás?

Sz.B.: A magánszolgáltatók EESZT-s csatlakoztatása két lépésben zajlik, ez pedig még csak az első volt. Január elsejéig ugyanis az adminisztratív részt kellett teljesíteniük a szolgáltatóknak, az adatszolgáltatás megindítására van még idejük, azt 2020. június elsejéig kell teljesíteniük. Ez természetesen folyamatban van, én nem látom semmi akadályát annak, hogy a határidőre minden magánszolgáltató képes legyen csatlakozni és adatot szolgáltatni a Térben. Az eddigi aktivitással kapcsolatban nagyon jó tapasztalataink vannak. A nagyobb szolgáltatóknak már rendszerint van egy EESZT-kompatibilis informatikai rendszerük, vagy a fejlesztőik már bejelentkeztek hozzánk, és gőzerővel dolgoznak a kompatibilitás megteremtésén. Az olyan (jellemzően nagyon kicsi) szolgáltatók számára pedig, akik nem használtak eddig semmiféle informatikai rendszert, mi biztosítunk egy olyant, ami június 1-től lehetővé teszi az adatszolgáltatást.

HáziPatika.com: Várhatóan milyen fő kihívásai lesznek a köz- és magánellátás közötti kommunikációnak?

Sz.B.: Jelenleg nem látunk olyan tényezőket, ami gondot okozna a két oldal közötti adatáramlásban. Akár közfinanszírozott, akár magánszolgáltatóról beszélünk, oda-vissza működik az átjárhatóság, ez egy win-win helyzetet teremt, amelyből természetesen a betegnek kell a legnagyobb győztesként kijönnie. Az ő érdeke ugyanis az, hogy a kezelőorvosa a lehető legtisztább kórelőzményt láthassa róla.

HáziPatika.com: A rendszer működése egy óriási adathalmaz tárolásával és kezelésével jár, amelyek nem teljesen egységesek. Ahány rendelő, szinte annyiféle informatikai rendszer létezik. Szükséges, sőt egyáltalán lehetséges ezek szabványosítása? Van erre valamilyen terv, határidő?

Sz.B.: Amikor a teret elindítottuk, arra koncentráltunk, hogy mindenki össze legyen kötve, illetve azok az adatok, amiket eddig használtak az orvosok, elérhetőek legyenek, akárhogy is nézzenek ki. Nem nyúltunk tehát bele az egyes betegdukomentumok beltartalmába azért, hogy egységesíthessük ezeket. Ez túl nagy váltás lenne, amit nem viselt volna el a rendszer.

Most azonban, hogy a szolgáltatók már össze vannak kötve, elkezdhetünk gondolkodni egy szabványosításon. Most jön az a lépés, hogy az orvosok által évtizedekig használt dokumentumok beltartalmát standardizáljuk, ez ugyanis a gépi feldolgozás egyik alapfeltétele. Mivel rengeteg dokumentumról beszélünk, nem tudom azt mondani, hogy egy lépésben meg tudjuk majd valósítani a szabványosítást, erre pontos határidőt sem jelöltünk ki.

Szakterületenként fogunk haladni, a munkát már el is kezdtük. Egy új fejlesztésnek köszönhetően a Tér már képes befogadni strukturált adatokat is, illetve néhány olyan dokumentumot, ami mindenki számára kiemelt fontosságú - például a szakorvosi jelentések, laborleletek, általános vizsgálati ambuláns lapok -, és ezeket már egységesített formában is tárolhatja a rendszer. A szakorvosi javaslatok egységesített kezelésén már dolgoznak a fejlesztő partnereink, amely 2020 tavaszán mindenki számára elérhető lesz. Viszont ez csak egy lépés a szabványosítás irányába, az év végéig körülbelül 10 dokumentumtípust szeretnénk egységessé tenni.

HáziPatika.com: Egy napokban bejelentett változás megkönnyítheti a hozzátartozók receptjeinek kiváltását. Kiket érint ez a változás és mit tudhatunk róla?

Sz.B.: Hogyha a papír alapú receptet magukkal vitték és bemutatták, a hozzátartozók eddig is ki tudták váltani a beteg nevében a gyógyszereket. A teljesen elektronikus ügyintézés esetén viszont eddig csupán saját részre lehetett intézni a kiváltást. Ahhoz, hogy ez az eRecepteknél is megvalósulhasson, először a jogszabályi hátteret kellett megteremtenünk. Ennek van egy törvényi, illetve egy rendeleti lába is, az előbbi egy 2019 legvégén kijött módosítás már lehetővé teszi, míg a rendeleti láb kialakítása még jelenleg is folyamatban van, várhatóan ez év első felében megvalósulhat. Ezután a papíralapú vények kiváltásához hasonlóan az elektronikus recepteken felírt gyógyszereket is könnyedék kiválthatják a hozzátartozók.

Ez a törvényi lehetőség nem csak a vény kiváltását könnyíti meg a felhatalmazással bíró személynek, de a lakossági portál teljes egészére is rálátásuk nyílik, tehát a receptek mellett a vizsgálati lapokat is megnézheti, a kezelés teljes folyamatát áttekintheti.

HáziPatika.com: Sajtóhírek szerint már a 2020-as év végéig digitalizálnák a képalkotó leleteket, vagyis az MRI és CT-eredményeket is a rendszeren keresztül juttathatnák el a háziorvosokhoz. Miknek kell teljesülniük, hogy mindez megvalósulhasson?

Sz.B.: Igen, ez is tervben van, viszont egy nagyon komoly technikai átalakításra lesz szükség, hiszen az ágazat összes képalkotó berendezésének összehangolt működését igényli. A szabványosításhoz hasonlóan ezt az átállást is területenként fogjuk elvégezni. Már most is vannak olyan projektjeink - kardiovaszkuláris és onkológiai leletezés kapcsán - amelynek köszönhetően még 2020-ban lehetőség lesz ilyen dokumentumokat az EESZT-n keresztül továbbítani. Ha végzünk, az MRI- és CT-leleteket nem csak az orvosok, de a betegek is elérhetik majd a lakossági portálon keresztül.