Furcsa tünetek, amelyek télen jelentkeznek

Az egészségmegőrzés télen különösen fontos, hiszen a szervezetünk működését a hideg hónapok számos módon befolyásolják. Közismert, hogy ilyenkor az immunrendszerünk sem mindig működik megfelelő hatékonysággal, ami miatt a kórokozók is nagyobb veszélyt jelentenek ránk. A kinti hideg, vagy a benti, száraz és meleg levegő miatt azonban több más, meglepő panasz is jelentkezhet. A Brightside cikke ebből gyűjtött össze néhányat.

Télen más ápolást igényel a bőrünk? Télen még azok is szembesülhetnek a bőrszárazság okozta viszketéssel és kipirosodással, akik egyébként nem küzdenek ilyen jellegű problémákkal. Ebben az évszakban bőrünk megfelelő ápolása fokozott odafigyelést és egészen másfajta rutint igényel, mint például nyáron. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Kirepedezett ajkak

A szél és a hideg együttes hatására az ajkaink dehidratálttá, így szárazzá és kirepedezetté válnak. Emiatt késztetést érezhetünk arra, hogy megnyaljuk a szánk szélét, ami ideiglenesen enyhítheti a panaszokat, valójában azonban csak hozzájárul ahhoz, hogy kicserepesedjen a szánk. A nyál gyorsan elpárolog, a benne lévő enzimek miatt pedig az érzékeny bőrfelület csak még jobban kiszárad és megrepedezik.

Fogfájás

Akiknek van néhány érzékenyebb foga, azoknál a hidegben is szúró, élesfájdalomjelentkezhet az állkapcsukban. Ez azért lehet, mert a hideg levegő elérheti a fog mélyén lévő idegeket, ami hasonló érzést válthat ki, mint amikor egy gombóc fagylaltba harapunk. A fogorvosok ezért az érzékenyebbeknek azt javasolják, hogy csak az orrukon keresztül vegyék kint a levegőt. Érdemes egy sállal is eltakarni az arcukat, hogy az érintett részt melegebben tarthassák.

Emelkedik a vércukorszintünk

A hideg időjárás miatt nagyobb arányban szabadulnak fel stresszhormonok, ezek pedig a vércukorszintünket is megemelik. Hasonló hatása van annak is, hogy a hideg miatt kevesebb időt fordítunk testmozgásra, így a téli időszakban a vércukorszintet is gyakrabban javasolt ellenőrizni.

Testünk meglepő tünetekkel reagálhat a hidegre. Fotó: Getty Images

Változik a testsúlyunk

Közelednek az ünnepek, a kijárási korlátozások, a hideg miatt pedig egyre kevesebbszer mozdulunk ki a lakásból - érthető, ha ezek együttes hatására felszedünk néhány plusz kilót. Meglepő módon azonban sokan súlyt veszítenek a téli hónapokban, a megváltozott környezeti körülmények miatt ugyanis a testünk extra energiát kezd elégetni annak érdekében, hogy melegen tartson minket. Tehát egyénenként változó módon, de a testsúlyunkra hatással lehet a hideg.

Ráncosabbak leszünk

Habár a ráncok az öregedés természetes velejárói, télen ezek is jobban megszaporodhatnak. Mivel a levegő páratartalma lecsökken, a bőrünk is jobban kiszárad, a száraz bőrön pedig a ráncok is sokkal gyakoribbak. Emiatt télen a bőrápolásra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni.

Romlik a látásunk

Talán meglepően hangzik, de télen a szemünk nagyobb veszélynek van kitéve, mint nyáron. Ilyenkor ugyanis nem jut eszünkbe felhúzni az UV-fénytől védelmet nyújtó napszemüveget, pedig a havas tájról visszatükröződő napfény károsíthatja a szemünket. Ráadásul a száraz levegő és a szél miatt a szemünk ki is száradhat, ami ronthatja a látásunkat.

Könnyebben kiszáradhat a szervezetünk

A téli hónapokban rendszerint kevésbé figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, a testünknek pedig akkor is szüksége van vízre, ha napközben nem izzadunk. Segíthet például az, ha egy korsóban vagy kulacsban rendszeresen kikészítünk magunknak innivalót és ügyelünk rá, hogy az el is fogyjon.