Módszerek, amelyek enyhítik a menzesz alatti puffadást

Amikor a szervezet ösztrogénszintje magasabb, akkor hajlamosabb visszatartani a vizet, a magasabb progeszteronszint pedig lassíthatja az emésztést. A ciklus végére mindkettő jellemző, így ez a két tényező komoly szerepet játszik a puffadás kialakulásában, amely néhány nappal amenzeszelőtt a legerőteljesebb, és általában két-három nappal a vérzés kezdete után elmúlik. A Women's Health összegyűjtötte, mit tehetünk annak érdekében, hogy enyhítsük a panaszt.

Sok nő küzd a menzesz előtt, alatt puffadással. Fotó: Getty Images

Rostból is megárt a sok

Érdemes minél több fehérjében (baromfi, halak, tofu) és káliumban (sok kálium van a burgonyában, banánban, paradicsomban, spárgában, sárgadinnyében) gazdag élelmiszert fogyasztani, és jöhetnek az egészséges zsírok is (chiamag, diófélék, lazac). A zeller, az uborka, a görögdinnye, a citromlé és a gyömbér pedig remek természetes vízhajtók. Ugyanakkor figyeljünk arra, hogy ne emeljük meg túl hirtelen a rostbevitelt, mert ez is felerősítheti a puffadást (nemcsak a menzesz környékén, hanem egyébként is).

A mozgás és a gyógyszer is segíthet

Kerüljük a puffasztó ételeket, mint a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, a káposzta vagy a hüvelyesek! Fontos, hogy menzesz előtt és közben is rendszeresen mozogjunk, mert a mozgásszegény életmód lassabb anyagcseréhez és fokozottabb puffadáshoz, illetve székrekedéshez vezethet. Érdemes fokozottan ügyelni a sóbevitelre, és a vérzés előtti, alatti napokban tudatosan sószegényebben táplálkozni.

Legalább átmenetileg érdemes visszafogni a koffein és az alkohol fogyasztását is, mert mindkettő felerősítheti a premenstruációs szindróma tüneteit, és dehidratáló hatásuk miatt folyadék-visszatartást eredményezhetnek. Célszerű kerülni a cukros, szénsavas üdítőitalokat is. Egyeseknél beválhat, ha a vérzés előtti pár napban napi egy-két szem ibuprofent vagy naprosynt tartalmazó gyulladáscsökkentőt vesznek be.

Próbáljunk meg egy kicsit többet aludni, mert ez is segíthet a folyadék-visszatartás csökkentésében. Vannak, akiknek segíthet az is, ha valamilyen szájon át szedhető fogamzásgátlót kezdenek szedni, de erről minden esetben konzultálni kell a nőgyógyászunkkal. Ha nagyon súlyosnak érezzük a puffadást és a vízvisszatartást, akkor konzultálhatunk az orvosunkkal valamilyen vízhajtó szedéséről is.