Mit kell tudni a miómáról?

Mit kell tudni a miómákról?

A mióma leggyakrabban a 35. életév után fejlődik ki, a változókorra a nők legalább felénél eltérő számú és méretű mióma van jelen.

Mit kell tudni erről a sokakat érintő, az életminőséget jelentősen befolyásoló elváltozásról? Mit tehetünk, ha érintettek vagyunk? Hogyan éljünk teljes életet?

A miómák a méh izomrétegében alakulnak ki. A miómák igen lassan növekednek a méh falában vagy felszínén, és kötőszövetből, valamint simaizomszövetből állnak. Méretük igen változó, lehetnek néhány milliméteresek, de akár a hasüreg jelentős részét is kitölthetik. A miómák kialakulásának pontos mechanizmusa és a növekedés ütemét befolyásoló tényezők ma még sajnos nem teljesen ismertek.

A miómák a méh izomrétegében alakulnak ki

Genetika, vagy hormonális háttér?

Valószínűsíthető, hogy a genetikai tényezők mellett hormonális háttere is van. Leginkább a petefészek rendellenes működésével hozzák kapcsolatba és többek között az ösztrogén illetve a progeszteron szintjének ingadozására vezetik vissza. Erre utal, hogy menopauzában a petefészek eltávolításával vagy a változókor mesterséges gyógyszeres előidézésével a daganatok növekedése megáll, méretük csökken.

A mióma tünetei

A miómák gyakran tünetmentesek, felfedezésük sokszor véletlenül történik, például egy nőgyógyászati szűrővizsgálat vagy ultrahangos vizsgálat során. A panaszok megjelenése és súlyossága elsősorban a miómák elhelyezkedésétől és méretétől függ. A miómák súlyos menstruációs panaszokat okozhatnak, és a ciklus közbeni vérzések is gyakoriak. Az erős vérzések hosszabb távon sápadtsággal, fáradtsággal és általános levertséggel párosuló vérszegénységet okozhatnak.

A miómák gyakran görcsös fájdalmakkal is járnak, különösen a havivérzések során. Lehetséges tünetei: a has térfogatának feltűnő növekedése, gyakori vizelési inger és/vagy vizeletürítési zavarok, székrekedés. Az elváltozások fájdalmas nemi aktust, meddőséget, terhességi szövődményeket vagy vetélést is előidézhetnek. Ne engedjen teret a miómának!

A mióma kezelése

A megfelelő kezelési módszer megválasztásához mindenképpen nőgyógyász szakemberrel kell egyeztetni, mely során az alábbi tényezőket is figyelembe kell venni: a miómák mérete és elhelyezkedése, növekedésének sebessége, a panaszok típusa, erőssége és gyakorisága vagy a fájdalomérzet.

Tünetmentes mióma esetén elégséges lehet a rendszeres nőgyógyászati és ultrahangos ellenőrzés. A panaszokat okozó miómák esetében a sebészeti eljárásokon kívül lehetőség van a miómák okozta tünetek gyógyszeres kezelésére is. További részletes információért, kérjük forduljon nőgyógyászához!