Én is tehetek róla? Hüvelygombára hajlamosító tényezők

Hogyan okoz gondot a hüvelygomba?

Hüvelygomba akkor alakul ki, ha a hüvelyflóra kényes egyensúlya valamilyen ok miatt felborul. Ilyenkor védtelenebbé válunk a kórokozókkal szemben, ezáltal elszaporodhatnak a hüvelyben egyébként természetesen is jelen lévő gombák, például a Candida albicans nevű sarjadzógombafaj. A hüvelygomba olyan kellemetlen panaszokat okozhat, mint az intim tájékon tapasztalható viszketés, az égő, csípő érzés, a fehéres-sárgás, túrós állagú folyás, illetve az egész szeméremtestre kiterjedő kivörösödés.

A probléma nők 75 százalékát érinti életükben legalább egyszer, de van, akinél újra és újra visszatér a fertőzés. Bár önhibánkon kívül is elkaphatjuk, léteznek bizonyos hajlamosító tényezők, amelyekre odafigyelve jelentősen csökkenthetjük a hüvelygomba kockázatát. Mutatjuk, melyek ezek.

Egy rosszul megválasztott fehérnemű fokozhatja a hüvelygomba kockázatát. Fotó: iStock

Gyógyszerek

A hüvelygomba gyakran bizonyos gyógyszerek szedése miatt alakul ki. Az antibiotikumkúra például különösen veszélyes ilyen szempontból. A készítmények kikezdhetik a hüvelyflóra természetes védelmi rendszerét, és drasztikusan lecsökkenthetik az ott található jótékony baktériumok számát, amelyek egyébként védelmet nyújthatnának például egy gombásfertőzésellen. A hüvelyváladék összetételét hormonális hatások is befolyásolhatják, ezért a magas hormontartalmú fogamzásgátló tabletták, illetve a méhen vagy hüvelyen belüli fogamzásgátló eszközök alkalmazása esetén szintén magasabb a hüvelygomba veszélye. A hormonháztartás egyensúlya ilyenkor felborul, emiatt megemelkedik a vér ösztrogénszintje, ami előnyös terepet biztosít számos gombafaj számára.

Szexuális élet

Noha a hüvelygomba nem tartozik a szexuális úton terjedő betegségek közé, azonos partnerrel történő szexuális érintkezéskor egyfajta "pingpongeffektusként" oda-vissza fertőzhetjük egymást, mivel a fertőzést férfiak is megkaphatják. Ez különösen akkor érvényes, ha a hüvelygomba kezeletlen, és aktus közben nem használunk óvszert. Amennyiben tehát régóta küzdünk újra és újra megjelenő fertőzéssel, érdemes a párunkat is megvizsgáltatni. Szakemberek egyébként nem javasolják a nemi érintkezést addig, amíg a gombás fertőzés kezelése tart.

Betegségek

Egyes betegségek is hajlamosíthatnak a hüvelygombára. Ilyenek az immungyengeséget okozó kórképek, mint például a HIV-fertőzés, amikor az érintettek szervezetében az immunsejtek száma fokozatosan csökken. A cukorbetegeknek ugyancsak figyelniük kell. Egyrészt azért, mert a magasabbvércukorszintkövetkeztében a hüvelyhám érzékenyebb a gombás fertőzésre. Másrészt pedig, mert a szénhidrát kifejezetten segíti a gombák szaporodását, ennél az anyagcsere-betegségnél pedig a vérben a kelleténél nagyobb mennyiségben lehet jelen a cukor. Sok esetben a bőr ekcémás, pszoriázisos megbetegedése áll a háttérben, ezek ugyanis a hüvelyen is előidézhetnek foltos, viszkető sebeket.

Nem ritka az sem, hogy valakinél kevert fertőzés alakul ki, azaz egyszerre áll fenn bakteriális és gombás fertőzés. Ilyenkor hiába pusztítjuk el csak a baktériumokat, a továbbra is fennálló vagy később visszatérő panaszokat okozó gombás fertőzést is kezelni kell. Ezzel összefüggésben arra is célszerű odafigyelni, milyen készítményt használunk gombás fertőzés ellen. Sok gombafaj ugyanis rezisztenssé vált egyes hatóanyagokkal szemben, így nem reagálnak bizonyos recept nélkül elérhető szerekre.

Tudta? Nem csupán gombás hüvelyfertőzés létezik. Beszélhetünk bakteriális eredetűről is, aminek jellemző tünete a bőséges, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyfolyás. Ha azt vesszük észre, hogy a hüvelyváladék mennyisége, színe, szaga vagy állaga megváltozik, érdemes orvoshoz fordulni, aki megállapítja, pontosan milyen fertőzésről van szó, illetve előírja a megfelelő terápiát is.

Életmód

A hüvelyflóra egyensúlyát számos életmódbeli tényező is felboríthatja. Gyakori hiba például a nőknél, hogy a strandon, gyógyfürdőkben a kelleténél hosszabb ideig pihennek a meleg vizes medencékben, ami tökéletes táptalajt biztosít a hüvelygomba terjedéséhez. Szintén számíthatunk a betegség megjelenésére, ha sokat idegeskedünk, a hüvely ugyanis nagyon érzékenyen reagál a testi/lelki megterhelésre.

Figyeljünk oda, milyen alsóneműt hordunk! A túlságosan szűk, műszálas anyagból készült darabok bent tartják a nedvességet és a hőt, ezáltal kedveznek a gombák, illetve a baktériumok szaporodásának is. Különösen nagy a kockázat, ha hosszú ideig nem tud szellőzni a szeméremtest, ami leggyakrabban éjszaka vagy többórás utazás alatt történhet meg. A tanga viselése ugyancsak nem ajánlott: mivel túlságosan a testre simul, akkor is megnehezíti a szeméremtájék szellőzését, szárazon tartását, ha pamutból készül. Szakemberek szerint egyébként nemcsak a fertőzésveszélyt növeli, hanem a kezelést is megnehezítheti mind gombás, mind bakteriális eredetű fertőzés esetén.

Ugyancsak sokat számít, hogy hogyan táplálkozunk. Célszerű kerülni a finomított cukrokban, illetve az egyszerű szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztását, de tartsunk mértéket az alkoholos italokkal kapcsolatban is. Ezek ugyanis mind elősegítik a hüvelygomba kialakulását.

Menstruáció

Ahogy a hormontartalmúfogamzásgátlókészítmények és eszközök hatására, úgy a menstruációs ciklus alatt is megváltozik a szervezet hormonegyensúlya. Az ingadozó ösztrogénszint miatt apeteérésutáni és a havi vérzés előtti időszakban fogékonyabbak a nők a hüvelygombás megbetegedésre, és a betegség tünetei is intenzívebben jelentkezhetnek. Ha hajlamosak vagyunk a hüvelyfertőzésekre, akkor a betét vagy tampon gyakoribb cseréje ajánlott, ellenkező esetben a kórokozók hamar elszaporodhatnak. Érdemes kerülni az éjszakai tamponviselést is, mert fennáll a veszély, hogy a szükségesnél jóval később kerül sor a cserére, ami szintén növeli a hüvelygomba, illetve a bakteriális fertőzés esélyét.