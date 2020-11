A koraszülés újabb okára derült fény

A globális felmelegedés nem "csak" környezeti katasztrófák ijesztő sorozatát vetíti előre, de az egészségünkre is komoly hatással van. Egy friss tanulmány szerint a várandós nők magzatának fejlődését a környezeti hőmérséklet is komolyan befolyásolhatja. A terhesség alatt magas hőmérsékletnek kitett nőknél a koraszülések és a halvaszületések aránya is magasabb - írja a Medical Xpress.

A koraszülés gyakori okai A koraszülésnek számos oka lehet, a kiváltó tényezők és az előjelek időben történő felismerése azonban rendszerint sokat segít a probléma megelőzésében. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Veszélyezteti a magzatot a kánikula

A BMJ orvosi szaklapban is közzétett tanulmány szerint a felmelegedés miatt a fejlett országok többségében is olyan hőhullámokra számíthatunk évtizedeken belül, amelyek korábban inkább csak a trópusokon élőket érintették. A szakértők szerint még a kisebb átlaghőmérséklet-emelkedésnek is komoly közegészségügyi veszélyei lehetnek, hiszen az világszerte emberek százmillióit érintheti. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint évente 15 millió csecsemő jön világra koraszülöttként, ez az öt év alatti gyermekek halálozásának legfőbb oka. A legtöbb életet a fejlődő országokban, elsősorban Afrikában követeli a koraszülés.

A felmelegedés a magzatok egészségét is károsíthatja. Fotó: Getty Images

Hogy a magasabb átlaghőmérséklet terhesség kimenetelére gyakorolt hatását jobban megérthessék, egy nemzetközi kutatócsoport Matthew Chersich vezetésével összesen 70 tanulmány eredményét hasonlította össze. Ezek 27 gazdag, közepes jövedelmű, illetve szegény országban vizsgálták a születéseket és a komplikációk gyakoriságát.

A koraszülést vizsgáló 47 tanulmányból 40 azt állapította meg, hogy magasabb átlaghőmérsékletű régiókban gyakoribb ez a probléma. Az eredmények szerint a koraszülés esélye átlagosan öt százalékkal emelkedett minden egyes plusz Celsius-fokkal, és 16 százalékkal volt magasabb a kánikulai napokban. A halvaszületések veszélye szintén nagyjából öt százalékkal emelkedik Celsius-fokonként. Minél gyakoribbak a forró napok, átlagosan annál kisebb súllyal születnek a gyermekek is, ez pedig a későbbiekben számos egészségügyi problémát eredményezhet.

A globális felmelegedés következtében a Föld átlagos hőmérséklete nagyjából egy Celsius-fokkal emelkedett az elmúlt évszázadban, a szárazabb területek pedig még ennél is többet melegedtek. Az ENSZ klímatudományi tanácsadó testülete, az IPCC szerint a kivételesen forró napok száma várhatóan a trópusokon fog leginkább növekedni. Ezeken a területeken a hőhullámokat a páradús levegő teszi még veszélyesebbé. A Párizsi Klímaegyezmény 1,5 fok alatt tartaná a hőmérséklet-emelkedést, a jelenlegi előrejelzések szerint viszont a 2 Celsius-fokos szint tartásához is óriási változásokat kellene eszközölni a világban. A jelentés szerint csak ez a fél Celsius-fokos különbség is 420 millióval több embert tenne ki világszerte szélsőséges hőhullámoknak.