"A gabonapehelytől kezdett nőni a mellük"

A kislányok túl korai nemi érését általában nem veszik komolyan a szülők, pedig mindez intő jel. Komoly betegség jele, ha a gyermek már kisiskolásként, vagy akár óvodásként is másodlagos nemi jellegekkel rendelkezik.

alsós, vagy akár óvodás kislányokon is megjelennek idejekorán az első domborulatok és szőröcskék. Amennyiben ezt tapasztaljuk, azonnal vigyük a gyermeket orvoshoz, hiszen mindez annak a jele, hogy hamarosan az első havi vérzése is megérkezik. A túl korai Egyáltalán nem ritka, hogyidejekorán az első domborulatok és szőröcskék. Amennyiben ezt tapasztaljuk, azonnal vigyük a gyermeket orvoshoz, hiszen mindez annak a jele, hogy hamarosan az első havi vérzése is megérkezik. A túl korai nemi érés egyrészt komoly hormonzavar jele, másrészt sok más testi és lelki problémát vet fel, ráadásul egy kisiskolás gyermek még egyáltalán nem képes megküzdeni a menstruáció tényével.

Dr. Luczay Andrea, a Tűzoltó utcai gyermekklinika orvosa, Magyarország egyik vezető gyermek endokrinológusa szinte naponta találkozik ezzel a jelenséggel. Mint mondta, sokan túl későn veszik észre a korai pubertás egyértelmű jeleit. A kislányok hét éves kora előtt kezdődő nemi érését tartják korainak a szakorvosok. Jó tanács, hogy a lányok mellében érzett duzzanat, megnagyobbodás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, hiszen mindez azt jelzi, hogy egy éven belül menstruálni fog. Mindennek számos súlyos következménye lehet, az érintett például megállhat a növésben. A korai pubertás ugyanis felgyorsítja a csontozat fejlődését, ugyanakkor akadályozza a növekedést. Bár ezek a lányok a kortársaiknál gyorsabban nőnek, mégis felnőtt korukra kisebbek maradnak.

A korai nemi érésnek komoly következményei lehetnek

azt az injekciót, amellyel késleltethetik a menstruációt. Ez az összeg havonta mintegy negyvenezer forint. Dr. Luczay szerint egyáltalán nincsenek felmérések arról, hány gyermeket érint a korai nemi érés, hiszen sok gyerek egyáltalán nem kerül el orvoshoz. Ráadásul a magyar gyógyszerár-támogatás sem túl kegyes velük, hiszen nyolc éves kort követően kizárólag önköltségi alapon lehet megkapni. Ez az összeg havonta mintegy negyvenezer forint.

Amikor a fuzárium gomba toxinja okozta a korai nemi érést

Bimbózó nőiesség A lányok nemi érésének kezdetét a nőies növekedés, a mellek megduzzadása, a mellbimbók megváltozása jelzi. Ezt követi a megnövekedett androgéntermelés hatására a szemérem- és hónaljszőrzet megjelenése. Fokozatosan a belső nemi szervek is alkalmassá válnak a nemi életre, a fogamzásra és a gyermekszülésre. Részletek!

Azt csupán sejteni lehet, mitől érnek korábban a kislányok manapság, de tény, hogy néhány évvel korábbra tehető ez a folyamat. Mindezért valószínűleg leginkább a túltápláltság és a fokozott kalóriabevitel okolható, és bizonyos környezeti faktorok is közrejátszanak benne. Csupán feltevéseink vannak, egyes növényvédő szereknél például felmerült a gyanú, hogy hatással vannak az emberi hormonrendszerre . A gabonafélék bizonyos gombái is termelnek olyan anyagot, ami befolyásolja az endokrin rendszert, hiszen nagyon hasonlít a női hormonhoz, az ösztrogénhez.

A doktornő szerint az sem feltétlenül jó, hogy sok génkezelt élelmiszert veszünk magunkhoz. Jó néhány éve a Dél-Alföldön tört ki komolyabb botrány, amikor a kislányoknak a rendszeresen fogyasztott gabonapehelytől kezdett nőni a mellük. A gabona ugyanis fuzárium gombával volt fertőzve. A korai nemi érést a fito ösztrogén toxin okozza, amely elsősorban teljes kiőrlésű lisztből vagy korpából készült péksüteményekben fordul elő a megengedettnél nagyobb mennyiségben.

Egy 6 éves kislány nincs felkészülve a nőiség megélésére

Dr. Luczay Andrea szerint még időben le kell állítani a kislányok korai serdülését. Minden esetben érdemes megfontolni a gyógyszeres kezelés, hiszen egy hat-hét-nyolc éves kislány még egyáltalán nincs mentálisan felkészülve a nőiség és a termékenység megélésére."A legnagyobb probléma szerintem mégis az, hogy ezek a kislányok rendkívül védtelenné válnak a szexuális zaklatásokkal szemben. Az érintettek szervezetében már dolgoznak a hormonok, ezáltal megjelenik az erkölcsi korlát nélküli szexuális indíttatás is. Néhány kislánynak már kilenc éves korában melltartót kell hordania, felmentést kérni a tornaórán a testi változásai miatt. Éppen ezért szorgalmazom a hormonkezelést, minden esetben" - tette hozzá.

A szakember ugyanakkor arra is kitért, hogy a szülők úgy félnek a hormonkezeléstől, mint ördög a tömjénfüsttől. "Amikor kimondom a hormon szót, azt se tudják, miért, de azonnal ellenezni kezdik. Pedig a cukorbetegek is hormonkezelést kapnak, hiszen az inzulin is egy hormon." A négyhetente ismétlődő hormoninjekciókat egészen a negyedik osztály befejezéséig kell kapniuk a kislányoknak, akik a leállítást követően 1-2 évvel kezdenek el menstruálni, úgy, ahogy az normálisnak tekinthető. A számos rossz közül mindez a legjobb és legmegnyugtatóbb megoldás.