Az endometriózissal élő nők havonta átlagosan 3 napot szenvednek a fájdalmasmenstruációmiatt, és kilenc év is eltelhet, mire pontos diagnózist kapnak. Ha összeadjuk ezeket a napokat, az érintett nők majdnem egy egész évet töltenek fájdalomban, ami helyett teljes életet is élhetnének. Az Endometriózis Világnap alkalmából az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány neves szakértők részvételével szervezett online kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal szeretné felhívni a figyelmét minden nőnek arra, hogy a fájdalmas menstruációt ne vegyék normálisnak, merjenek beszélni róla és segítséget kérni. Minél előbb kapnak pontos diagnózist, azendometriózisannál könnyebben kezelhető, és annál kisebb lesz a kockázata a meddőségnek is.

"Állandó harcban állnak az idővel"

Március az endometriózis tudatosság hónapja, aminek utolsó szombatján rendezik meg az Endometriózis Világnapját. A március 27-i rendezvénnyel és az endometriózis tudatosság hónappal a szervezők idén is a figyelemfelhívásra és tájékoztatásra helyezik a hangsúlyt, mert még mindig nagyon sokan hiszik azt, hogy a fájdalmas menstruáció normális dolog, pedig a hátterében akár a meddőséghez vezető endometriózis is állhat. Ez a betegség ma a termékeny korú nők 10 százalékát érinti Magyarországon. Számukra létfontosságú, hogy időben felismerjék a problémát.

A fájdalmas menstruáció hátterében endometriózis is állhat. Fotó: Getty Images

"Az endometriózissal küzdő nők állandó harcban állnak az idővel. A diagnózisig akár kilenc év is eltelhet, mialatt akár hónapról hónapra elviselhetetlen fájdalommal kell megküzdeniük, kiesve a mindennapok körforgásából, és elveszítve akár 12 hónapnyi élményt az életükből. Minden második fájdalmas menstruációval küzdő nő érintett, de csak csendben tűri a kínokat, mert a közhiedelem szerint ez a női lét velejárója. Ennek azonban nem kellene így lennie, mert a fájdalmas menstruáció nem normális, hanem az endometriózis egyik legfőbb tünete. Elkötelezetten dolgozunk azért, hogy a lehető legszélesebb körben ismertté váljon a nők százezreinek mindennapjait megkeserítő betegség, az endometriózis" - mondja Salamon Adrienn, az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány elnöke, aki munkatársaival együtt évek óta dolgozik azon, hogy az üzenet minél többekhez eljusson, hiszen a meddő nők 40 százaléka e miatt a betegség miatt képtelen teherbe esni.

Hasznos információk, személyes történetek

Idén a járványügyi helyzet miatt az Endometriózis Világnap programjai az online térbe költöznek. Március 27-én az alapítvány YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán várják az érdeklődőket különböző, az endometriózis diagnosztizálásáról, a lombikkal kapcsolatos tényekről és tévhitekről, valamint az integrált orvoslásban rejlő lehetőségekről szóló, élő kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal, amelyek helyszínét a Hotel Clark Budapest biztosította.

Aki szeretne addig is tájékozódni az endometriózissal kapcsolatban, az az alapítvány hiteles egészségügyi honlapján rengeteg hasznos információt talál. Ráadásul olyan, endometriózissal élő nők személyes történeteivel is megismerkedhet, akik a pontos diagnózisnak és a megfelelő kezelésnek köszönhetően ma már teljes életet tudnak élni, sőt családot is tudtak alapítani.

Az alapítvány munkatársai azt kérik, hogy aki teheti, adója 1 százalékával támogassa is az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány küldetését, hogy a lehető legszélesebb körben ismertté váljon a nők százezreinek mindennapjait megkeserítő betegség, az endometriózis, és minél többen merjenek róla beszélni.