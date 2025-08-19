6 lépésben enyhítheted a változókor legzavaróbb tünetét – Nők milliói küzdenek vele

Menopauzának nevezzük a menstruációs ciklus megszűnését. Ez egy teljesen természetes folyamat a kor előrehaladtával, amelynek előjelei általában a nők 40-es, 50-es életéveiben mutatkoznak meg először. A jelenség hátterében a petefészkek petesejttartalékainak fokozatos kimerülése, valamint az ehhez társuló hormonális változások állnak. A hormonszintek ingadozása, különösen az ösztrogénszint csökkenése pedig sokféle panaszt előidézhet. A változókor közismert tünetei például a hőhullámok, az éjszakai izzadás, vagy éppen a hangulati zavarok, de sok nő számol be a köznyelvben csak "agyködként" emlegetett állapotról is. Ez utóbbi valójában egy összefoglaló elnevezés, amely a többi között magában foglalhat memóriagondokat, koncentrációs és gondolkodásbeli nehézségeket.

Ráadásul nemcsak nagyon bosszantó, de kifejezetten ijesztő is lehet, ha azon kapjuk magunkat, hogy folyton elfelejtünk szavakat, neveket, időpontokat, vagy folyton elkeverjük gyakran használt tárgyainkat, mert nem a helyükre tesszük vissza használat után. Ezek a jelek ugyanis akár demencia gyanúját is kelthetik – írja a The Conversation oldalán Maria Pertl és Lisa Mellon, dublini RCSI Orvosi és Egészségtudományi Egyetem két pszichológus kutatója. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a változókori kognitív problémák a menopauza beálltát követően általában megszűnnek. Ami pedig még fontosabb, hogy kialakulásukban nem kizárólag a hormonrendszer felborulása játszik szerepet, hanem számos olyan tényező is, amelyekre érdemi kihatásunk van életmódunkon keresztül. Magyarán egy kis odafigyeléssel és tudatossággal lehetséges enyhíteni a gondolatainkat elhomályosító agyködöt.

A változókori tünetek kezelése életmód-terápiával

Mint arra Pertl és Mellon rámutat, az életmódorvoslás egy tudományos bizonyítékokon alapuló megközelítés olyan krónikus betegségek prevenciójára és kezelésére, mint akár a szívbetegségek, a cukorbetegség és a demencia. Eszköztára életmódbeli változtatásokon alapul, illetve a következő hat pilléren: alvás, fizikai aktivitás, táplálkozás, stresszkezelés, társas kapcsolatok és a káros szokások elhagyása, kerülése. Ez a hat alappillér pedig a változókori kognitív egészség megőrzésében is rendkívül hasznos támogatást tud nyújtani. Alábbi galériánkban a két szakember gyűjtése alapján mutatjuk be a legfontosabb tanácsokat, amelyeket érdemes megfogadni a menopauzához köthető mentális panaszok enyhítése érdekében.

6 fotó

Érdemes megemlíteni, hogy az életmódváltás nem egyik pillanatról a másikra történik. Annál is inkább, mert egyszerre túl nagy falatnak tűnhet, ami bizony alááshatja a motivációnkat. Éppen ezért a két pszichológus azt javasolja, haladjunk lépésről lépésre. Egyszerre mindig csak egy pilléren változtassunk a felsoroltak közül. Például kezdjük azzal, hogy mindennap fix időpont fekszünk és kelünk. Vagy mindennap sétálunk egy keveset. Apránként az alapoktól építkezve végül elérhetünk olyan eredményeket, amelyek segítségével a változókori agyködnek is búcsút inthetünk.

