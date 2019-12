A füldugulás leggyakoribb okai

A füldugulást élete során szinte minden ember megtapasztalhatja: néha a probléma csupán kellemetlenséget jelent, másoknak azonban éles fájdalommal is jár. Mi állhat a panaszok mögött, és hogyan kezelhető?

A füldugulás és az ebből származó halláscsökkenés kellemetlen panasz, a pontos okok megállapítása, esetleges betegségek kizárása végett fontos a szakorvosi vizsgálat. Az alábbi cikkben összegyűjtöttünk mindent, amit a füldugulás, a -zúgás és a -csengés okairól, a kezelés lehetőségeiről tudni érdemes.

Dugulás a fülben

A füldugulás mögött sokszor a hallójáratot eltömítő fülzsír áll. A fülzsír persze nem véletlenül képződik: fontos szerepe van többek között a fül bőrének védelmében, de emellett véd például a fertőzésektől, az apró rovaroktól és a víztől. Ideális esetben a fülzsír folyamatosan ürül, de be is tömődhet. A túlságosan sok vagy összetapadt fülzsír azonban nyomhatja, zavarhatja a dobhártyát, és akár hallásvesztést is okozhat. Előfordulhat, hogy éppen a tisztítópálcikával piszkáljuk meg úgy, hogy dugulást idézünk elő. Ilyenkor a fül kimosásával enyhíthetünk a panaszokon.

A füldugulás mögött több probléma is állhat

Nem csak a zsír, de a folyadék is felszaporodhat a fülben olyan mértékben, hogy az dugulást idéz elő. Megfázás, középfülgyulladás, vagy felső légúti megbetegedések esetén a keletkezett váladék nem tud kiürülni, és gyorsan felszaporodik. Elsősorban a gyermekeknél okoz ez problémát, és abban az esetben, ha a váladék már a dobhártyát is feszíti, szükség lehet fülfelszúrásra, más néven paracentézisre. Szintén gyermekeknél fordulhat elő, hogy bizonyos tárgyak, vagy akár ételek kerülnek a fülbe, melyeket a fül-orr-gégész segíthet felismerni és eltávolítani.

Légnyomásváltozás

A repülővel gyakran utazók számára ismerős lehet a füldugulás, amelyet a hirtelen légnyomásváltozás idézett elő. Néhány embernek azonban már elég egy nagyobb dombra felhajtania ahhoz, hogy a tünetek jelentkezzenek. Szerencsére könnyen "ki is dugíthatjuk" ilyenkor a fület, elég csak nyelni néhányat, vagy bevenni egy rágót. Ha ezek a trükkök nem segítenek, az orrunkat befogva és a szánkat szorosan összezárva fújni kell egy nagyot, míg egy pattanó hang kíséretében ki nem tisztul a hallásunk.

Meniere-kór

A Menier-kór forgó jellegű szédüléssel járó, fül-orr-gégészeti és neurológiai tünetegyüttes. Pontos okát nem lehet meghatározni, mindössze az ismert, hogy az okok között szerepelhet a belső fül átmeneti keringészavara is. Több tünet is kísérheti szédüléstől hányingeren át az erős verejtékezésig, illetve gyakran jelentkezhet fülzúgás és átmeneti halláscsökkenés is. A probléma jellemzően csak az egyik fület érinti, az ritka, hogy mindkét oldal beteg legyen. Kezeléséhez fontos a tünetek hátterét is feltárni, hogyha például a háttérben keringészavar áll, akkor azt keringésjavítókkal lehet kezelni.