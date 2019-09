Súlyos betegséget jelezhet a horkolás

A horkolást a legtöbb ember csupán kellemetlen és zavaró tényezőnek tartja, amit főleg a hanyatt fekvés és az orrsövényferdülés okoz. Pedig sajnos komoly betegséget, úgynevezett alvási apnoét, azaz éjszakai légzéskimaradást is okozhat.

Az alvási apnoé és a magas vérnyomás kapcsolata

Komoly betegséget is jelezhet a horkolás

Az alvási apnoé szindróma során a garatizmok ellazulnak, valamint a nyelv hátrébb csúszik, és ez megakadályozza, hogy elegendő levegő jusson a tüdőbe. Az agyban ezért oxigénhiány és széndioxid-többlet lép fel, amit a beteg egy horkantással próbál megszüntetni. Tanulmányok szerint, ami már önmagában is növeli a hipertónia kockázatát.Az American Heart Association munkatársai szerintés enyhe változata ötből egy embert érint - főleg férfiakat, és a menopauza utáni nőket. nem pihentető alvás számtalan betegség kockázatát megnöveli, így érdemes ügyelni arra, hogy egy felnőtt ember minimum 7 órát aludjon az éjszaka. Amennyiben valaki alvási apnoéval küzd, úgyA probléma gyakran magas vérnyomást produkál, így légzéskimaradás esetén érdemes hipertóniára is gyanakodni- tanácsolja dr. Kapocsi Judit, a Trombózisközpont magasvérnyomás-specialistája. Alváskor ugyanis normál esetben a vérnyomás lecsökken, ám apnoé esetén az adrenalin-termelés fokozódik, ami. A problémát csak fokozza, hogy az illető másnap fáradt, koncentrációs nehézségekkel küzd, így könnyen idegessé válhat, ami szintén megemeli a vérnyomást.Magát az alvási apnoét sokan nem tudják maguknak diagnosztizálni, hiszen a legtöbb esetben az illető sem a horkolásával , sem pedig a légzéskimaradásával nincs tisztában. Bár léteznek alváslaborok arra a célra, hogy kiderüljön, valóban ez a probléma áll-e fenn, ám, annak ellenére, hogy látszólag eleget alszik a beteg. Mivel a probléma jelentősen megnöveli a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, így panasz esetén ezt is érdemes ellenőrizni, hiszen kezeletlenül olyan szövődményeket okozhat, mint pl. a szívinfarktus, illetve a stroke.