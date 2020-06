Dr. Arnold Dénes Arnold fájdalomspecialista összefoglalta, milyen gyógymód létezik ennek a kórképnek a gyógyítására, illetve milyen esélyünk van a teljes felépülésre.

Mi az oka az ízületek ropogásának?

Testünkben több létfontosságú ízület is található, melyek közül a térd és a váll ízület szokták a legtöbb panaszt okozni. Ha az ízületekben található porc állománya valamilyen oknál fogva, például a porcképzés-és pusztulás egyensúlyának felborulása, fizikai sérülések, betegségek miatt, vagy a kor előre haladtával leépül, elvékonyodik, ízületi porckopásról beszélünk. Kezdeti stádiumban a porc felszíne egyenetlenné válik, majd később felbolyhosodik.

Amennyiben a csontvégek között nincs vagy nagyon vékony a porcréteg, akkor nem tudja a súrlódásgátló szerepét hatékonyan ellátni, a csontok összeérnek, és ez nagy fájdalommal jár. A rendelésemre gyakran érkeznek ízületi fájdalomra, recsegő, ropogó hangra panaszkodó páciensek, amely az ízületi porckopás egyik jellegzetes tünete, különösképp a térd és a váll esetében. Természetesen ennek a kellemetlen hangnak más okai is lehetnek, ám hogy kiderüljön, mi is okozza, mindenképpen átfogó szakorvosi és képalkotó vizsgálat szükséges - tudjuk meg Dr. Arnoldtól.

Az aktív fájdalomcsillapítás segít a gyógyulásban

Ahogy a legtöbb mozgásszervi kórkép, így az ízületi porckopás is jól kezelhető abban az esetben, ha nem halogatjuk szakember felkeresését. Az ízületi gyulladások, kopások eredményes terápiája az aktív fájdalomcsillapítás. Ez egy gyors és hatékony megoldást nyújtó injekciós eljárás. Megszünteti a fájdalmat, a gyulladást, ezáltal a mozgáskorlátozottságot is. A befecskendezett anyagot a problémás ízületek köré célzottan juttatjuk be, így az közvetlenül a betegség gyökerénél hat, támogatva a porcok rugalmasságát és ízületek szöveteinek regenerálódását - mondja a szakértő.

Az ízületi gyulladás kezelése természetes gyógymódokkal - részletek itt.

Mivel kizárólag természetes alapanyagokból áll és nem tartalmaz szteroidot, ezért nem terheli feleslegesen a szervezetet, viszont a javulás már az első kezelésekkor is érzékelhető, amely afájdalomjelentős csökkenésében és a mozgás könnyebbé válásában nyilvánul meg. " A porckopás terápiájának fontos eleme a fájdalmak és a gyulladás megszűnése után, a szakember által vezetett gyógytorna. Ennek célja, hogy az izmok, ízületek mozgástartománya ne szűküljön be, és visszaálljon a statikai-dinamikai egyensúly" - osztja meg tapasztalatait Dr. Arnold.

Az életmódváltás is fontos része a felépülésnek

Az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás nagy szerepet játszik, a mozgásszervi betegségek elkerülésében és gyógyításában. Ha nem szeretnénk, hogy hosszú ideig tartó fájdalmak kínozzanak minket, célszerű a néhány alapszabályt betartanunk. Gyógyulásunkat súlykontrollal, megfelelő étrenddel, bőséges folyadékbevitellel támogassuk. Táplálkozzunk A-C-E-vitaminokban, kalciumban és Omega3-ban gazdagon.

Mozogjunk egy héten minimum háromszor, válasszunk az életkorunknak és egészségi állapotunknak megfelelő mozgásformákat (úszás, gyaloglás, kerékpározás). Fontos az is, hogy amennyiben ülő munkát végzünk, munka közben gyakran iktassunk be szüneteket. Óránként 10 percre álljunk fel, és mozgassuk át magunkat, hiszen a mozgásszegény életmód, izmaink, ízületeink folyamatos egyoldalú terhelése, a mozgásszervi betegségek elsőszámú okozója.

Forrás: Fájdalomközpont