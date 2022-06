Van, ahova már megérkezett a majomhimlő elleni gyógyszer

Az antivirális szert elsősorban azoknál a betegeknél fogják alkalmazni, akiknél a fertőzés súlyos tüneteket okoz - közölte Carolina Darias egészségügyi miniszter a parlament egészségügyi bizottságának csütörtöki ülésén Madridban. Hozzátette továbbá, hogy az uniós Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóságon (HERA) keresztül hamarosan 200 adag érkezik az Imvanex nevű feketehimlő elleni védőoltásból, amelyet a tapasztalatok szerint eredményesen lehet alkalmazni a majomhimlő megelőzésére is.

Laboratóriumi technikusok majomhimlő kimutatására készítenek elő PCR-teszteket a madridi Gregorio Marañon kórházban. Fotó: Getty Images

A miniszter azt is elmondta, immár 156-ra emelkedett a Spanyolországban igazolt fertőzések száma. A legtöbb fertőzöttet, összesen 139 esetet a fővárost is magában foglaló madridi autonóm tartományban azonosították. A madridi tartományi kormány korábbi tájékoztatása szerint a fertőzések többsége az egyik fővárosi szaunához kapcsolható, amelyet már be is zártak a hatóságok. Az eddig azonosított fertőzések mindegyike enyhe lefolyású.

A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban azonosították az Egyesült Királyságban. A fertőzés okozta tünetek közé jellegzetes kiütések mellett láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartozik. Az ember és ember között nehezen terjedő betegségnek nincs ellenszere, az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal magas fokú védelmet nyújtanak ellene.