Van, ahol ismét pánikvásárlást váltott ki a járvány

A kínai főváros, Peking lakosait több körben is tesztelik, valamint szigorú járványügyi intézkedéseket is bevezettek a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében - hangzott el az ATV Híradó riportjában. Mint kiderült, a hétvégéig a város több mint 20 millió lakosát háromszor is ellenőrzik, hogy kiszűrjék a fertőzötteket. Az újonnan regisztrált fertőzöttek között felújításon dolgozó munkások is voltak, ezért a vezetők úgy döntöttek, a lakók tesztelésének idejére le kell állítani az építkezéseket és lakásfelújításokat.

Pekingben a vesztegzártól tartva pánikszerűen vásárolnak. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Vesztegzártól tartanak a lakók

A Pekingben élők közül most sokan attól tartanak, hogy az ő városukban is a sanghaji vesztegzárhoz hasonló, szigorú intézkedéseket vezetnek majd be. A lakók most igyekeznek előre felkészülni a karanténra, ezért pánikszerűen felvásárolják az élelmiszereket.

Sanghajban még mindig szigor van

Sanghajt április elsejétől teljes egészében lezárták, ezért az elmúlt hetekben valóságos szellemvárossá változott a korábban nyüzsgő ipari központ. A korlátozások hatására ugyan mérséklődött a napi esetszám, csak nagyon lassan és apránként enyhítenek. "Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen súlyos lesz a helyzet Sanghajban. Mielőtt ide jöttem volna, egy virágzó város élt az emlékeimben, de amikor leszálltam a vonatról, akkor láttam az üres utcákat. Nagyon szomorú látvány volt" - nyilatkozta egy Henan tartományból érkezett nő, aki önként jelentkezett élelmiszerfutárnak.

Egyébként elég sokan panaszkodnak mostanában az elhúzódó vesztegzár okozta pszichés és anyagi terhekről, valamint az akadozó élelmiszer- és egészségügyi ellátásról. De az ideiglenes karanténkórházakban uralkodó körülményeket is nagy elégedetlenség övezi. A hatóságok mindeközben cenzúráznak minden olyan, a kínai közösségi platformokon közzétett tartalmat, amelyek bírálják a sanghaji intézkedéseket, illetve azok hatásait.