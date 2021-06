A szlovák egészségügyi minisztérium azt kéri, jelentkezzen, aki kint volt a Puskásban, még ingyenes PCR-tesztet is adnak.

A szlovák egészségügyi minisztérium azt kéri, jelentkezzen, aki kint volt a Puskásban, még ingyenes PCR-tesztet is adnak. A tárca amiatt aggódik, hogy a magyar-portugál Eb-meccs berobbanthatja a koronavírus indiai (hivatalos nevén delta) variánsának elterjedését a régióban, többek között Szlovákiában és akár Magyarországon is.

Intő jelek Lisszabonból

A Telex cikke szerint a szlovák minisztérium arra figyelmeztet, hogy ugyan Magyarországon most jó a helyzet járványszempontból, de Portugáliában az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az új megbetegedések száma. Bár ezeknek a volumene egyelőre meg sem közelíti a január-februári csúcsot (akkor volt, hogy egyetlen napon 15 ezer új megbetegedést regisztráltak), hétfőtől szerdára megduplázódott az új megbetegedések száma, szerdán már 1350 volt. Ilyen nagy emelkedésre február óta nem volt példa, és az új fertőzések között egyre több az indiai eredetű delta variáns. Hétfőig 92 esetet azonosítottak be ezek közül. Ezeket jellemzően nem külföldről viszik be, hanem - különösen Lisszabon környékén - már a helyi lakosság körében terjed az újabb mutáció. Ezért is született az a döntés, hogy a portugál fővárost vesztegzár alá helyezik a hétvégére.

Szurkolók a Magyarország - Portugália mérkőzésen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Új járványgóc lehet Budapest a focimeccs miatt

Erről ír a pozsonyi Sme, hiszen sok portugál szurkoló érkezett a meccsre, a zsúfolásig telt stadionban (az Eb-helyszínek közül egyedül a magyar kormány vállalta a telt házat) pedig szinte mindenki maszk nélkül szurkolt. "Megkérdeztünk egy rendezőt, hogy nekik sem kell-e maszk, mert még rajtuk se volt. Mutatták, hogy zsebre tehetjük" - idéz az újság egy kassai szurkolót, aki szintén kint volt a Puskás Arénában. Több száz szlovákiai néző is volt a meccsen, ezért a szlovák egészségügyi minisztérium most hivatalosan is nagyon aggódik, sőt azt kérik, hogy akik Budapesten jártak az Eb miatt, jelentkezzenek, hogy nyilvántartásba vegyék őket.

"Arra kérjük a június 15-i budapesti mérkőzés szlovák látogatóit, hogy regisztráljanak az "e-határon" - szólította fel a nézőket Zuzana Eliášová minisztériumi szóvivő a sajtón keresztül. Bár elvileg a hazatéréshez elég lenne az a gyorsteszt, ami a meccsbelépőhöz is kellett, a minisztérium most mégis attól tart, hogy ez nem elég, és arra készülnek, hogy az érintettek ingyenes PCR-teszteket kaphassanak.

