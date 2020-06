Több millió életet mentettek meg a korlátozások

Miután az új koronavírus Európában is gyors terjedésbe kezdett, az érintett országok egymás után hozták a különböző korlátozó intézkedéseket. Ezek többnyire az általános járványügyi protokollt követték, betiltották a tömegrendezvényeket, bezárták az iskolákat illetve bizonyos közösségi terekben kötelezővé tették a maszkviselést is. Egy friss kutatás - melyről a BBC is beszámolt - rámutatott, mennyire fontosak is voltak ezek az intézkedések: becslések szerint csak a vizsgált 11 európai országban összesen 3,1 millió ember életét sikerült így megmenteni.

Milliók életét menthették meg a korlátozások

A kutatást a londoni Imperial College munkatársai végezték el, akik szerint a távolságtartást előíró korlátozások nélkül a halálos áldozatok száma drasztikusan megnőtt volna. Figyelmeztettek azonban arra is, hogy az emberek csupán kis hányada találkozott a vírussal, így még mindig csupán a járvány kezdeti szakaszában vagyunk.

Az egyetem tanulmánya 11 európai országban - Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Norvégiában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban - vizsgálta a korlátozások hatásait május első hetéig. Addigra mintegy 130 ezer ember életét követelte a koronavírus ezekben az országokban. Azt próbálták lemodellezni, hogy az érintett országokban hogyan terjedt volna a vírus abban az esetben, ha semmilyen korlátozást nem vezetnek be a hatóságok.

A korlátozások nélkül milliók haltak volna meg. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint 130 ezer helyett több mint 3,2 millió ember halt volna meg a járvány miatt akkor, ha a vendéglátóhelyek nem zárnak be és az emberek nem maradnak az otthonaikban. Vagyis a korlátozások körülbelül 3,1 millió ember életét megmentették, köztük 470 ezret az Egyesült Királyságban, 690 ezret Franciaországban és 630 ezret Olaszországban - derült ki a Nature című tudományos portálon is közzétett adatokból.

A becslés alapja az volt, hogy az emberek a járvány ideje alatt is teljesen ugyanúgy élik az életüket, mint előtte, holott a lakosok egy része Magyarországon is már az első állami intézkedések bevezetése előtt, önként csökkentették a szociális interakcióikat és visszahúzódtak a lakásukba. A számok azokat a halálozásokat sem vették figyelembe, amelyek a kórházak túlterheltségéhez köthetőek, a szakemberek szerint ennek feltárása évekbe telhet.

A kutatók úgy kalkulálnak, hogy a lezárások hiányában tízből hét brit állampolgár már túlesett volna a fertőzésen, ami kialakított volna egyfajta nyájimmunitást a lakosságon belül, a vírus pedig gyorsan visszaszorulna. Becsléseik szerint a vizsgált 11 ország lakosságának maximum a 4 százaléka találkozhatott a vírussal, így a korlátozások feloldásával a betegszám is ismét megemelkedhet, és a járvány egy újabb hulláma söpörhet végig a világon.

