Rusvai: nálunk a COVID kiadta a mérgét

Egyértelműen lecsengőben van a járvány, az elhunytak és a kórházba kerültek száma is - a várakozásoktól eltérően - jelentősen a negyedik és harmadik hullám számai alatt maradt - erről beszélt Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában.

Rusvai Miklós szerint nálunk a COVID kiadta a mérgét. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Nincs szükség további szigorításokra

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e további oltásokra és szigorításokra a jelen járványadatok mellett, azt felelte a szakértő, hogy nem. "Aki eddig beoltatta magát, jól tette, védekezik ezzel és akadályozza a járvány terjedését, de aki nem oltatta be magát eddig, az nyilván nem is akarta oltatni magát. Nem látom értelmét és nem látom olyan indokát most, hogy hirtelen meggondolná magát" - szögezte le.

Járvány és anyagi gondok: így hatott a kapcsolatokra. h i r d e t é s

Rusvai Miklós szerint ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy bár mi most lábalunk ki a vírusból, a déli féltekén most jön majd a tél, a járványhullám. Ez azt jelenti, hogy Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Dél-Amerika biztosan el fog szenvedni járványhullámokat.

Mint elmondta, az biztos, hogy ősszel újabb mutáns kerül majd be Európába a környező országokból, az viszont már csak náthává szelídülve. "Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a COVID kiadta a mérgét" - jelentette ki.

Önkéntes maszkhasználat

Ami a védőintézkedéseket illeti, a szakember a maszkhasználatot fenntartaná, főleg az őszi időszakban, de önkéntes alapon. Ezt is azonban csak a többi vírus, nem kifejezetten a koronavírus miatt.

A gyengébb lefolyású betegséget okozó omikron variáns is előidézhet poszt-COVID-tüneteket. Mutatjuk, egészen pontosan milyen panaszokra számíthatunk.