Önkénteseket toboroznak a COVID-osztályokra

Az országban már két helyen is várják az elsősorban fiatal, fizikailag és mentálisan egyaránt erős önkéntesek jelentkezését, akik a koronavírusos betegek ellátását segítenék - számolt be róla a Telex. Mint írják, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson Sopron megyei területi szervezete egy rövid, három-négy órás képzést szervez az önként jelentkezőknek, hogy szakképesítés hiányában is besegíthessenek a COVID-osztályokon.

A jelentkezőknek a védőfelszerelés helyes használatát is el kell sajátítaniuk.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Elsősorban fiatal (45 évnél nem idősebb), fizikailag, szellemileg és mentálisan is erős, erkölcsileg feddhetetlen jelentkezőket várnak, akik rendkívül nehéz körülmények között, védőfelszerelésben is vállalják a munkát. Előnyt jelent, ha az önkéntes már kapott koronavírus elleni védőoltást vagy az elmúlt hónapokban bizonyítottan átesett a koronavíruson. Ahogy az a szervezet Facebook-oldalán közzétett felhívásban olvasható, a gyorstalpaló során a jelentkezők megismerkedhetnek a COVID-19 alapismereteivel, a védőfelszerelések helyes használatával, a COVID-betegek észlelésével (mint például vérnyomás, oxigénszaturáció, testhőmérséklet, légzésszám, pulzus meghatározása, éberség megítélése), a fekvő és ülő betegek itatásával-etetésével, bevezetést kapnak a betegekkel és a szakszemélyzettel történő kommunikációba, valamint megtanulhatják a betegmozgatásnál, pelenkázásnál való segédkezés alapjait is.

A Semmelweis Egyetem honlapján is közzétettek egy felhívást, miszerint civil önkéntesek mellett azok jelentkezését is várják, akik orvostan- vagy mentőtiszthallgatók, illetve egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, de már más területen dolgoznak.

