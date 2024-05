Nyári influenza vagy Lyme-kór? Ezek az árulkodó jelek

„A május a kertészkedés, túrázás és piknikezés időszaka, egyúttal a Lyme-kórral kapcsolatos tudatosság hónapja is világszerte. A Lyme-kór főként a kullancsok által terjesztett betegség, amely a fertőzött kullancs csípését követően alakul ki, és a váladékában lévő baktérium (Borrelia burgdorferi) okozza. A betegség korai felismerése és időben történő kezelése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az érintettek elkerülhessék a hosszú távú, életminőségüket is befolyásoló súlyos szövődményeket” – mutat rá lapunkhoz eljuttatott közleményében dr. Kádár János, az Immunközpont belgyógyász, immunológus, infektológus szakorvosa. Hozzáteszi, ahhoz, hogy gondtalanul élvezhessük a szabadtéri tevékenységeket, óvatosnak kell lennünk, hiszen a kullancsok április és július között a legaktívabbak, és könnyen lehet, hogy saját kertünkben leszünk a fertőzést okozó csípés áldozatai. Megfelelő óvintézkedésekkel és a tünetek ismeretében ugyanakkor megelőzhetőek a súlyosabb szövődmények.

A kullancsok súlyos fertőzéseket hordozhatnak, ezért a nyári időszakban fontos védekezni ellenük. Fotó: Getty Images

Megtévesztő korai tünetek

„Lyme-kórral kapcsolatban a legtöbb embernek a jellegzetes, céltábla- vagy kokárdaszerű bőrpír (erythema migrans) jut eszébe, ám hangsúlyoznom kell, hogy nem minden korai esetben jelentkezik kiütés. Ezek megjelenése pedig rendkívül változatos lehet az életkortól, a bőrszíntől és sok egyéb tényezőtől függően” – magyarázza Kádár doktor. Előfordulhat, hogy a betegségnek nincs semmiféle külső látható jele, sőt maga az érintett sem emlékszik arra, hogy megcsípte volna egy kullancs. A felismerést nehezíti, hogy a vérszívó a csípés előtt érzésteleníti a bőrt, így nem tűnik fel, hogy ránk akaszkodott. Ráadásul rendkívül apró ízeltlábúról van szó, amely sokáig képes észrevétlenül megbújni a hajban, térdhajlatokban vagy a ruházatban. Az akut betegség a korai szakaszban a bőrpír mellett főként influenzaszerű panaszokat: lázat, hidegrázást, rossz közérzetet, fáradtságot, nyak- és izomfájdalmakat vagy nyirokcsomó-duzzanatot okoz. Ezek alapján a Lyme-kór viszonylag könnyen összetéveszthető az influenzával vagy más nyári vírusfertőzésekkel.

„Mindenképpen legyünk résen, és gondoljunk a Lyme-kór lehetőségére is a köznyelvben csak nyári influenzaként emlegetett tünetek felbukkanásakor, különösen, ha korábban kullancsokkal fertőzött területen tartózkodtunk, vagy tudomásunk van kullancscsípésről! Azt tanácsolom, hogy ismert csípés esetén jegyezzük fel a csípés időpontját is, hiszen a tünetek lehet, hogy csak hetekkel-hónapokkal később fognak jelentkezni” – tanácsolja a szakember.

A korai felismerés ezért fontos

Kádár doktor szerint a Lyme-kór sokszor a szakemberek számára is nagy fejtörést okozó betegség, hiszen számos olyan tünet társulhat hozzá, amely más betegséget vagy állapotot utánoz. Nem ritka, hogy a beteg egyik szakorvostól a másikig jár, többféle kezelésben is részesül, mire világossá válik, hogy Lyme-kórról van szó. A betegség diagnózisa a tünetek, a páciens anamnézise és a termelt ellenanyagokat kimutató laboratóriumi vértesztek alapján állítható fel, de nagy körültekintést igénylő feladat.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy korai stádiumban ez egy jól kezelhető betegség. Időben megkezdett antibiotikumos terápia hiányában azonban a fertőzést okozó baktériumok a véráramon keresztül más szervekbe és rendszerekbe is eljuthatnak, és változatos tüneteket okoznak. Dr. Kádár János arra hívja fel a figyelmet, hogy a közép-európai betegek körülbelül 60 százalékánál időszakos ízületi gyulladás is jelentkezik. Ez főként a nagyízületek (térd, könyök, váll) érintettségével jár, amelyek duzzadttá, merevvé és fájdalmassá válnak. Ám a fertőzést követően akár hónapokkal-évekkel később is jelentkezhetnek megmagyarázhatatlan neurológiai tünetek. A kezek és lábak zsibbadását, bizsergését, az arcizmokat érintő idegbénulást, nyakmerevséget, fényérzékenységet, epilepsziaszerű rohamokat, memóriaproblémákat és koncentrációzavarokat a kezeletlen betegek 5 százaléka tapasztalja.

„Sajnos a betegek egy részénél a gondos terápia sem mindig szünteti meg az összes tünetet. Ezért is kiemelten fontos a kullancsok elleni hatékony és átgondolt védekezés (zárt öltözet, kullancsriasztó készítmények használata, a test alapos átvizsgálása), valamint csípés esetén a kullancs azonnali eltávolítása. Ha a csípést követően szokatlan tüneteket tapasztalunk, mihamarabb forduljunk orvoshoz!” – emeli ki dr. Kádár János.