Nem okozott többlethalálozást a koronavírus-járvány

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a 2020-as év első 4 hónapjában 45 ezren haltak meg Magyarországon. Ez 6,4 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakában regisztrált számnál. Ez alapján elmondható, hogy a koronavírus-járvány nem okozott többlethalálozás itthon. A tisztifőorvos szerint a csökkenés az influenza alacsonyabb aktivitásának köszönhető. Kiemelte azt is, hogy Európában 3 millió életet sikerült megmenteni az idejekorán bevezetett korlátozásokkal.

Krasznai Erika ápolónő védőfelszerelésben a fővárosi Szent János Kórházban.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A koronavírus még köztünk van

Bár a koronavírus-járvány Magyarországon már egy megnyugvó szakaszban van, 1-1fertőzésnyomán, a kontaktkutatással még most is napi 10 körüli új megbetegedést fedeznek fel - fogalmazott Müller Cecília. Mint mondta, a legutóbb regisztrált 12 új fertőzött között 3 budapesti, 3 Komárom-Esztergom megyei és 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Hajdú-Bihar, Pest és Zala megyéből pedig 1-1 új esetet jelentettek tegnap. Jelenleg Magyarországon 41 fertőzött és 5 halott jut 100 ezer főre.

A tisztifőorvos figyelmezetett arra is, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget itthon, hiszen még mindig vannak új fertőzöttek és kórházban ápolt betegek. "A vírus továbbra is köztünk van" - emelte ki. Mint mondta, emiatt még mindig állandó figyelem szükséges a hatóságok részéről, a lakosságnak pedig továbbra is javasolt betartani az általános higiéniai és megelőzési szabályokat.

Megnyitnak a könyvtárak és az idősklubok

Arról is beszélt, hogy hamarosan a könyvtárak is megnyithatnak. A koronavírus elleni védekezés jegyében a látogatóknak azt javasolja, hogy kiemelten ügyeljenek a zárt térben a megfelelő távolság megtartására, a fenntartóknak pedig gondoskodniuk kell a gyakran megérintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről. A könyveket nem szükséges fertőtleníteni, a visszavitt köteteket azonban óvintézkedésként 72 órára elzárják. Kiderült továbbá, hogy már az idősek klubjai megkezdhetik a működésüket. Fontos szabály azonban, hogy csak egészségesek menjenek újra közösségbe, a szervezőknek pedig azt javasolják, hogy helyezzenek ki vírusölő kézfertőtlenítőket a helyszínen.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a koronavírus-járvány idején a kórházparancsnokok kettős feladatot teljesítettek: felügyelték a szabályok betartását, valamint figyelték a védőeszközökből álló készletek felhaszálását. Ezeket a feladatokat a veszélyhelyzet megszűnése után, az egészségügyi válsághelyzet során is ellátják majd. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

