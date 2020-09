Merkely: a határzár már nem lesz elég

A vártnál 3-4 héttel korábban ért Magyarországra a koronavírus-járvány újabb hulláma, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint pedig ennek oka az, hogy sok magyar nyaralt külföldön. Az RTL Klub Híradójának nyilatkozó szakember szerint elsősorban a Horvátországba látogató több százezer magyar hozhatta be nagy arányban a megbetegedést.

A külföldi nyaralások miatt hetekkel korábban jött

Merkely szeptember második felére várta a megbetegedés újbóli felfutását, mert azt hitte, az iskolák újranyitása váltja majd azt ki. Szerinte annak ellenére is nagy arányban választották a horvát tengerpartot a magyarok, hogy az országban az igazolt fertőzések száma folyamatosan növekedett, az újonnan diagnosztizált esetek számában már Romániát is utolérte. A halálozási szám szerinte azért nem emelkedett a fertőzöttek számával, mert a nyaralás közben többnyire jó egészségi állapotú, fiatal emberek kapták el a vírust. A rektor szerint a határzár most már nem lesz elég a járvány visszaszorításához, újabb intézkedéseket kell majd hozni.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A rektor már júliusban arra figyelmeztetett egy interjúban: ha túl sok magyar megy külföldre, hazahozhatják a vírust. A horvátországi fertőzöttszám már akkor jóval magasabb volt, mint itthon a járvány csúcspontján, ráadásul a betegek száma a környező országokban is egyre gyorsabban emelkedett az elmúlt hénény hétben.

